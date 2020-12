Bo Erjavec DeSUS popeljal iz Janševe vlade?

Novoizvoljeni predsednik DeSUS je dejal, da zagotovo ne more vplivati na to, da bi Janez Janša spremenil svojo politiko

Erjavec je v preteklosti z Janšo že večkrat sodeloval (fotografija je iz leta 2012)

Nekateri politiki so ob čestitkah Karlu Erjavcu za vrnitev v vrh stranke DeSUS izpostavili pričakovanja do njegovih nadaljnjih potez. Predsednik LMŠ Marjan Šarec je še pred razglasitvijo njegove zmage izpostavil pričakovanje opozicije, da bo DeSUS popeljal iz Janševe vlade. Prvak SMC Zdravko Počivalšek se je z Erjavcem že dogovoril za čim hitrejše srečanje, Erjavec pa je že tudi napovedal srečanje z Janšo. "Karl Erjavec zagotovo ne more vplivati na to, da bi Janša svojo politiko spremenil," je povedal na novinarski konferenci po izvolitvi. Ob tem je dodal, da se uradno še ni sestal z nikomer, neuradnih srečanj pa ne komentira.

Predsednik koalicijske SMC Zdravko Počivalšek je na Twitterju navedel, da je Erjavcu po telefonu čestital za zmago na kongresu in se dogovoril za čim hitrejše srečanje. "Osebno se zelo dobro razumeva, na sestanku pa bova ugotovila, ali imava podobne poglede na slovensko politiko. Slovenija potrebuje močan center," je dodal Počivalšek.

S tem je bržkone nakazal namere SMC pri nadaljnjem političnem delovanju. Izvršni odbor SMC se je namreč pred nekaj dnevi med drugim dogovoril, da vodstvo stranke okrepi pogovore o tesnejšem sodelovanju in povezovanju z drugimi sorodnimi strankami politične sredine. Kaj natančneje to pomeni, še niso razkrili.

Kongresa DeSUS se je v svojem zapisu na spletni strani stranke še pred razglasitvijo Erjavčeve zmage dotaknil tudi predsednik LMŠ Marjan Šarec. "Velika so tudi pričakovanja, da bo stranko izpeljal iz vlade, ki je dokazano vsak dan bolj škodljiva za to državo. Tudi v opoziciji to pričakujemo, saj si težko predstavljamo drugačno odločitev ob vsem, kar se dogaja," je navedel. V opoziciji so bili po njegovih navedbah doslej zelo prizanesljivi, ker so želeli dati možnost do današnje razglasitve rezultatov. "Če se po današnjem dnevu dinamika ne bo spremenila, bo dokončno jasno, kje smo. Časa ni veliko, besed je bilo dovolj in preveč, čas bo za dejanja," je dodal Šarec.

Erjavcu je čestitala tudi predsednica SD Tanja Fajon. "Želim uspešno vodenje, predvsem pa veliko modrosti in poguma pri nadaljnjih odločitvah. Slovenija je na težki preizkušnji. Verodostojnost politike in zaupanje pa tudi," je navedla.

Čestitke in dobrodošlico je Erjavcu izrekla tudi predsednica SAB Alenka Bratušek.

Erjavec se na čelo DeSUS vrača po slabem letu umika iz javnega življenja. Januarja mu je namreč stolček izpodrinila Aleksandra Pivec, ki pa je kmalu odstopila. Erjavcu. ki napoveduje prve sestanke z vodstvom in poslanci stranke že za ponedeljek, je na dopisnem kongresu peti mandat zaupalo 146 delegatov, protikandidat Srečko Felix Krope je dobil 71 glasov.

Erjavecje konec tedna zatrdil, da se ne vrača zaradi položajev, ampak zato, da stranko popeljejo na tiste pozicije, ki jih je že zasedala v slovenskem političnem prostoru.

Sicer pa je kongres pomemben tudi za širšo politično sliko. Erjavec se je že pred kongresom sestal tako s premierjem Janezom Janšo kot vodilnim pobudnikom Koalicije ustavnega loka (KUL) Jožetom P. Damijanom ter z vodstvom SMC.

Številni ugibajo predvsem, ali bo stranko odpeljal iz Janševe koalicije. V tem primeru bi se bržkone pridružila koaliciji KUL pri poskusu oblikovanja nove vlade, kjer pa se Erjavca omenja celo za možnega mandatarja. V KUL so že vključene opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB, za konstruktivno nezaupnico in sestavo nove vlade pa jim manjka še sedem glasov. Te iščejo v SMC in DeSUS.