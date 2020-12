Minister Gantar: »Vemo, da ukrepi delujejo«

Tomaž Gantar, minister za zdravje, je zapisal, da je "vse to zelo enostavno, ob pogoju, da ukrepe dosledno spoštujemo prav vsi"

Tomaž Gantar, minister za zdravje RS

Minister za zdravje Tomaž Gantar je v nagovoru pred bližajočimi se prazniki prebivalce Slovenije pozval k spoštovanju ukrepov za zajezitev epidemije covida-19. "Predlagani zaščitni ukrepi so rezultat dosedanjih izkušenj mnogih držav in strokovnih usmeritev, ne pa morda leve ali desne politike oziroma tako ali drugače obarvane vlade," je zapisal v besedilu, ki so ga objavili na Facebook strani ministrstva za zdravje. Državljankam in državljanom Gantar da moramo prav vsi omejiti vse nenujne stike in dosledno upoštevati preventivne ukrepe. "Vemo, da delujejo," je dodal.

"Vsak dan sicer nestrpno pričakujemo informacije o možnosti učinkovitega in varnega cepljenja, ki je v preteklosti človeštvo že rešilo mnogih smrtnih bolezni, vendar moramo do takrat z veliko mero potrpljenja poskrbeti, da bo žrtev te bolezni čim manj in da kar se da omejimo tudi veliko gospodarsko škodo, ki jo bomo čutili še dolgo. Vendar pa brez ukrepanja in doslednega spoštovanja predlaganih ukrepov vse to enostavno ni mogoče," je zapisal v nagovoru.

"Medsebojne stike moramo omejiti na najožji krog družine in sodelavcev v delovnem okolju in s tem preprečiti nadaljnje širjenje virusa. Prav tako nujna je uporaba zaščitnih sredstev in higienskih ukrepov," je poudaril in dodal, da je "vse to zelo enostavno, ob pogoju, da ukrepe dosledno spoštujemo prav vsi".

"Neupoštevanje s strani manjšine gre v škodo večine, ki navodila spoštuje. Žal prihaja do tega tudi v naši državi, kjer so praktično identični ukrepi manj učinkoviti kot drugod."



"Neupoštevanje s strani manjšine gre v škodo večine, ki navodila spoštuje. Žal prihaja do tega tudi v naši državi, kjer so praktično identični ukrepi manj učinkoviti kot drugod," je izpostavil minister.

"Medtem ko je samoumevno, da bomo v primeru težke in nenadne bolezni poiskali zdravniško pomoč, nasvet strokovnjaka, nekateri še vedno razmišljajo, da lahko epidemijo in covid-19 rešujemo na drugačen način," je dodal.

Opozoril je tudi, da naše zdravstvo in preobremenjeni zdravstveni delavci delujejo na robu zmogljivosti, in dodal, da nas zelo tanka meja loči od roba prepada.

"Korak preko lahko predstavljajo bližajoči se prazniki, po drugi strani pa imamo na razpolago še (zelo) malo časa, da stopimo korak nazaj in se na ta način izognemo katastrofi. Izbira je v naših rokah. Sami odločamo, kako bomo preživeli bližajoče se praznike in obdobje, ko bo na razpolago ustrezno cepivo," je sporočil minister Janševe vlade.

Do takrat moramo po njegovih besedah prav vsi omejiti vse nenujne stike in dosledno upoštevati preventivne ukrepe.