»Opustitev zaščite zlorabljenih otrok je nedopustna«

Ob napovednih spremembah evropske ureditve pri preprečevanju posnetkov spolnih zlorab otrok nevarnost, da bodo storilci na spletu lahko neovirano delili posnetke zlorab

© pixnio.com

Ob napovednih spremembah evropske ureditve pri preprečevanju posnetkov spolnih zlorab otrok Spletno oko opozarja na nevarnost, da bodo storilci na spletu lahko neovirano delili posnetke zlorab. Opustitev zaščite zlorabljenih otrok je nedopustna, menijo. Evropske poslance pozivajo k ureditvi, ki bo še naprej omogočala samodejno zaznavanje zlorab.

Kot so zapisali v Centru za varnejši internet Spletno oko, bi hkrati z napovedanimi spremembami lahko na tem področju ostali brez zaščitnih ukrepov proti nagovarjanju otrok prek interneta za spolne namene (t.i. groomingu).

Zaradi določb o zasebnosti podatkov v direktivi Evropskega parlamenta, bi morale glede na trenutno situacijo tehnološke platforme, ki delujejo ali ponujajo storitve v Evropi, konec decembra prenehati z avtomatiziranimi dejavnostmi, vključno z odkrivanjem gradiv, ki prikazujejo spolne zlorabe otrok.

IT podjetja na svojih strežnikih samodejno s pomočjo tehnologije "hash" prstnih odtisov, kot je PhotoDNA, že vrsto let avtomatsko zaznavajo identificirana gradiva s spolnimi zlorabami otrok. Tehnologija jim omogoča, da gradiva zaznajo, ne da bi uporabnikom kršila pravico do zasebnosti. Za uspešno omejevanje posnetkov spolnih zlorab otrok na internetu je tovrstno delovanje izjemnega pomena, so poudarili.

Kot so navedli, ponudniki spletnih storitev letno prijavijo več kot 17 milijonov prostovoljnih prijav spolnih zlorab otrok na spletu odgovornim oblastem prek uporabe tehnoloških orodij za zaznavo spornega gradiva na njihovih spletnih omrežjih. Kot navaja Eurochild, se skoraj tri milijone teh prijav nanaša na spletne vsebine na območju EU.

Po oceni številnih organizacij za zaščito pravic otrok po svetu je v dani situaciji treba urediti začasno pravno izjemo od direktive. Brez ukrepa bodo namreč tehnološke platforme lahko že zelo kmalu ohromljene pri nadaljnji zaznavi vsebin z zlorabami. O zadevi bo predvidoma v ponedeljek odločal tudi odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve Evropskega parlamenta.

Prijavna točka Spletno oko in Središče ZIPOM, ki deluje pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije, skupaj s številnimi drugimi mednarodnimi akterji, delujočimi na področju zaščite otrok, pozivata omenjeni odbor in še posebej evroposlance iz Slovenije, naj si prizadevajo za takšno ureditev, ki bo spletnim tehnološkim platformam še naprej omogočala avtomatizirano zaznavanje posnetkov zlorab s pomočjo tehnologije "hash" prstnih odtisov ter preprečevanje grooming aktivnosti.

S partnerji v okviru mednarodnega omrežja INHOPE si sicer na prijavni točki Spletno oko že 13 let prizadeva za odstranjevanje posnetkov spolnih zlorab otrok iz interneta. Ob tem s posredovanjem informacij organom pregona olajšujejo pregon storilcev teh zlorab in zaščito žrtev.

Po navedbah Spletnega očesa je bilo v lanskem letu na posnetkih zlorab otrok 57 odstotkov žrtev mlajših od 10 let, 20 odstotkov pa celo od šest let. Če se posnetkov ali slik trajno ne izbriše, to za otroka predstavlja ponovno viktimizacijo in kršitev pravice do osebnega dostojanstva in varstva osebnih podatkov.

V podporo predlogu Evropske komisije za odpravo določb, ki spletnim ponudnikom onemogočajo uporabo spletnih orodij za prepoznavo spolnih zlorab otrok na spletu, so v National Center for Missing & Exploited Children pripravili peticijo.