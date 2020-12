Rosvita Pesek o »brezobzirni opoziciji«, ki naj »odloži sulice«

Pričakovana podpora TV voditeljici na strankarskem portalu Nova24TV

»O politiki nima smisla izgubljati besed. Med 40 in 50 mrtvih vsak dan, pa jih to ne strezni, da bi odložili sulice in počakali z brezobzirnim političnim bojem. Ne, oni že imajo 46. glas, no potem ga še iščejo, trenutno ga še nimajo.«

Televizijska voditeljica na TV Slovenija Rosvita Pesek je zaradi svoje kritike alternativne vlade bila takoj deležna panerigične podpore, seveda povsem pričakovane, na strankarskem portalu Nova24TV.

»Cepamo ko muhe. Ne gre več,« je citirala stališče prijatelja zdravnika, potem pa neposredno usmerila sulico v tiste, ki menda Janševi vladi ne dovolijo, da bi se ustrezno borila proti smrtnim žrtvam zaradi epidemije.

Na kaj cilja, ko govori o politiki? Zgolj na brezčutno opozicijo na čelu z izbrancem Jožetom P. Damijanom, ki da nepietetno nagaja, kajti zanima jo zgolj oblast.

Pozorno sem prebral njeno stališče. Na kaj cilja, ko govori o politiki? Zgolj na brezčutno opozicijo na čelu z izbrancem Jožetom P. Damijanom, ki da nepietetno nagaja, kajti zanima jo zgolj oblast. Da bi morda bilo kaj narobe z njej všečno vlado, če smo v vrhu števila smrti in je v celoti odgovorna za njeno ugotovitev »cepamo ko muhe«, to pa ne. Kajti težava so njeni kritiki, ki želijo ustaviti ples totalitarne oblasti – ti so odgovorni. Da bi bilo kaj narobe z njej ljubo oblastjo, ki ob neuspešnem boju proti epidemiji raje išče in najde čas za podrejanje medijev in kulture, to pa ne, novinarji in kulturniki lahko cepajo. Da bi se Rosvita Pesek slabo počutila ob pregonu drugače mislečih in demontaži države? Se ne more zgoditi.

Ko »njeni« vrtijo sulice, je vse v najlepšem redu, za mrtve so odgovorni le tisti brezčutni drugi.

**Članek je bil prvotno objavljen na spletnem mestu IN MEDIA RES**