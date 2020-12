Otoplitev odnosov med ZDA in Kitajsko?

V Pekingu izrazili upanje, da se bodo pod Bidnom odnosi med državama izboljšali

Kitajska je včeraj pozvala k ponovnemu dialogu z ZDA, da bi z administracijo novoizvoljenega predsednika Joea Bidna. Kitajski zunanji minister Wang Yi je v nagovoru na videokonferenci z ameriškimi poslovneži kot trenutno najpomembnejšo nalogo izpostavil sodelovanje, s katerim bi obe strani odstranili vse ovire ter dosegli mehko tranzicijo v dvostranskih odnosih. "Moramo si prizadevati ponovno zagnati dialog, se vrniti na pravo pot in znova zgraditi medsebojno zaupanje," je po navedbah kitajskega zunanjega ministrstva poudaril Wang.

Čeprav so odnosi med Kitajsko in ZDA pod vodstvom sedanjega predsednika Donalda Trumpa na najnižji ravni od vzpostavitve diplomatskih odnosov med državama leta 1979, v Pekingu doslej ni bilo čutiti navdušenja nad tem, da bo Belo hišo vodil Biden.

Kitajska je tako Bidnu čestitala za zmago na volitvah teden dni po tem, ko jo je razglasil. Tedaj so v Pekingu izrazili upanje, da se bodo odnosi med državama izboljšali.

Trumpovo predsedovanje so zaznamovale naraščajoče napetosti v odnosih s Pekingom in trgovinska vojna s Kitajsko, ki jo je trenutni ameriški predsednik označil kot največjo grožnjo ZDA in svetovni demokraciji. Trump krivi Kitajsko tudi za pandemijo covida-19.

Po drugi strani je kritično držo do Pekinga pričakovati tudi od Bidna, in sicer na področju človekovih pravic.

