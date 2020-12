VIDEO: Požari prizadeli več kot 60.000 koal

Bodisi so poginile, bile poškodovane, pregnane iz svojega bivalnega okolja ali travmatizirane

Požari v Avstraliji so v poletni sezoni med letoma 2019 in 2020 prizadeli več kot 60.000 koal, ki so bodisi poginile, bile poškodovane, pregnane iz svojega bivalnega okolja ali travmatizirane, je pokazalo včeraj objavljeno poročilo Svetovnega sklada za naravo (WWF).

Požari so bili še posebej uničujoči za koale, ki živijo samo v tej državi, saj te živali ne bežijo pred ognjem, ampak ostanejo na svojih drevesih.

Zaradi ognjenih zubljev je v Avstraliji po navedbah WWF poginilo skoraj tri milijarde živali, od tega 143 milijonov sesalcev, 2,46 milijarde plazilcev ter 181 milijonov ptic in 51 milijonov žab, ki so bile poleg tega izpostavljene še zastrupitvam z dimom, stresu zaradi vročine ter dehidraciji.

Na vzhodu in jugu Avstralije je v požarih zgorelo približno 19 milijonov hektarjev površin, kar je velikosti približno polovice Nemčije. Direktor WWF Avstralija Dermot O'Gorman je ob tem sporočil, da že delajo na načrtu za regeneracijo območja. Napovedal je tudi optimistično vizijo: do leta 2050 naj bi se število koal na vzhodu Avstralije podvojilo, povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Hkrati so iz WWF sporočili, da je število koal, ki so jih prizadeli najnovejši požari "globoko pretresljivo". V skladu z načrtom Koale za vedno namerava WWF v Avstraliji testirati drone, s katerimi bi tresli semena in tako vzpostavljali koridorje za koale. Prav tako nameravajo vzpostaviti sklad, da bi lastnike zemljišč spodbudili, da bi uredili varna pribežališča za koale.

