Svojci se opravičujejo za pisateljev antisemitizem

Roald Dahl je v intervjuju za revijo New Statesman leta 1983 dejal, da se tudi "nadloga, kot je bil Hitler, na Jude ni spravljal brez razloga"

Roald dahl

© Arhiv Mladine

Svojci Roalda Dahla (1916-1990) so v izjavi na uradni spletni strani avtorja knjig za otroke objavili opravičilo za "trajno in razumljivo bolečino", ki so jo ljudem prizadejale nekatere avtorjeve izjave. Dahl je v intervjuju za revijo New Statesman leta 1983 dejal, da se tudi "nadloga, kot je bil Hitler, na Jude ni spravljal brez razloga". Na spletni strani Dahla označujejo kot "pravljičarja številka ena na svetu". Njegove knjige kot so Čarli in tovarna čokolade, Veliki dobrodušni velikan (VDV) in Matilda, že od 60. let minulega stoletja navdušujejo otroke, navaja britanski The Guardian.

Poleg tega, da je bil priljubljen avtor za otroke, je bil Dahl tudi antisemit. V intervjuju za New Statesman je dejal, da imajo Judje značajsko lastnost, ki "izzove sovražnost". "Vedno obstaja razlog, da se nekje pojavi anti-nekaj. Tudi nadloga, kot je bil Hitler, se na njih ni spravljal brez razloga," je dodal. Svoja antisemitska prepričanja je ponovil v članku za The Indpependent leta 1990. Dejal je tudi, da Judje nadzirajo medije.

Malo pred smrtjo je prejel pismo dveh otrok iz San Francisca. V njem sta zapisala, da imata rada njegove knjige, a da imata težavo, saj sta Juda. "Rada imava vaše knjige, a vi ne marate naju, ker sva Juda," sta zapisala in Dahla prosila, če lahko spremeni svoje mnenje o Judih.

Njegovi potomci in podjetje Roald Dahl Story so na pisateljevi uradni spletni strani objavili opravičilo za njegove izjave. "Njegovi predsodki so nam nepojmljivi in so izrazito v nasprotju s človekom, ki smo ga poznali, ter z vrednotami v osrčju njegovih zgodb, ki že generacije pozitivno vplivajo na otroke," piše v izjavi. Upajo, da bo Dahlov primer opomin na to, kako dolgotrajne posledice imajo besede.

Dahl se je rodil leta 1916 v Walesu norveškim staršem. Med drugo svetovno vojno je bil huje poškodovan. Prvo knjigo za otroke je izdal leta 1943. Leta 1961 je sledila zgodba Jakec in breskev velikanka, tri leta pozneje Čarli in tovarna čokolade, leta 1970 pa Čudoviti lisjak. Sodeloval je tudi pri scenariju za film 007 - Samo dvakrat se živi (1967) iz franšize filmov o Jamesu Bondu in Chitty Chitty Bang Bang (1968).

Veliko njegovih knjig za otroke je dobilo filmske, televizijske in odrske priredbe. Njegova zapuščina potomcem še vedno prinaša veliko denarja - leta 2018 dobiček v vrednosti skoraj 14 milijonov evrov.

V začetku leta so pri Netflixu napovedali animirano serijo Čarli in tovarna čokolade v režiji oskarjevca Taike Waititija in drugi film o malih pomagačih v tovarni. Oktobra je premiero doživel film Čarovnice, ki temelji na Dahlovi istoimenski knjigi iz leta 1983.

Britanska kovnica The Royal Mint je pred dvema letoma opustila načrte o obeleževanju Dahlovega življenja zaradi njegovega antisemitskega prepričanja. The Guardian je tedaj pridobil uradne dokumente iz The Royal Mint, iz katerih je razvidno, da "Dahla ne štejejo za avtorja z velikim ugledom".