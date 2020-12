Počivalšek: »Vlada bo nadaljevala brez motečih vložkov ali pa gremo na predčasne volitve«

Predsednik DeSUS Karl Erjavec preverja teren za nadaljnje poteze stranke, danes se sestane s predsednikom SMC Zdravkom Počivalškom, ki je včeraj dejal, da je »aktualna vlada najbolj učinkovita od vseh, v katerih je sodeloval«, da pa njeno delo vsake toliko časa zmoti »kakšna bedarija, ki nas vrže iz tira«

Zdravko Počivalšek

© Borut Krajnc

Karl Erjavec po vnovični izvolitvi za predsednika DeSUS ter prvih sestankih vodstva in poslanske skupine tipa teren za nadaljnje poteze stranke. Danes se bo sestal s prvakom SMC Zdravkom Počivalškom. V ponedeljek pa so v DeSUS preigravali alternativne možnosti za primer izstopa iz vlade Janeza Janše, pogovore bodo nadaljevali predvidoma v četrtek.

Erjavec se je že pred izvolitvijo za predsednika DeSUS sestal z vodstvom SMC. Počivalšek, ki ne skriva želje po močnejšem sodelovanju s politično sredino, ga je že takoj po sobotnem kongresu povabil na srečanje. Da je vsak napor v smeri sodelovanja sredinskih strank smiseln, je v ponedeljek za TV Slovenija ocenil tudi predsednik DZ iz vrst SMC Igor Zorčič

Pričakovati je, da bo Erjavec Počivalšku danes razgrnil svoje poglede na politično kombinatoriko in preveril tudi morebitno podporo SMC za svoje mandatarstvo, o čemer se zadnje čase ugiba vse glasneje. Poslance SMC in DeSUS namreč Koalicija ustavnega loka (KUL), v katero so že vključene opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB, vabi v novo vlado.

Počivalšek v odgovoru na vprašanje, ali bi vstopil v KUL, če bi jo vodil Erjavec

Glede tega se je jasno opredelil tudi Počivalšek v včerajšnji informativno-pogovorni oddaji Studio City na TV Slovenija. Dejal je, da je »aktualna vlada najbolj učinkovita od vseh, v katerih je sodeloval« (Počivalšek je bi do zdaj v treh vladah, op.p.), a njeno delo vsake toliko časa zmoti »kakšna bedarija, ki nas vrže iz tira«. Na vprašanje, ali bi SMC vstopil v KUL, če bi jo vodil Erjavec, pa je odgovoril, da sta le dve možnosti: »Ali se dogovorimo za nadaljevanje, da bomo to zgodbo peljali tako, da teh motečih vložkov pri delu vlade ne bo, ali pa gremo na predčasne volitve.« Dodal je, da imajo čvrsto koalicijsko pogodbo in da je SMC branik te pogodbe. "Mi ne gremo k Orbanu," je dejal na očitke o tem, da se Slovenija približuje Madžarski. "Dokler bo SMC v vladi, nas nihče ne bo prodajal ne Madžarom, ne Poljakom," je odgovoril Počivalšek. "V primeru STA imate spopad dveh polov, kjer vsak na svoj način brani svoj ego," je dejal glede ustavitve financiranja Slovenske tiskovne agencije, pridal pa je, da ne podpira ukrepa vladnega urada za komuniciranje (UKOM).

Stranka SMC je sicer pred nekaj tedni zavrnila sodelovanje v KUL.