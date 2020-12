Na današnji dan pred 40 leti pod streli umrl John Lennon

Smrt legendarnega glasbenika in aktivista odmeva še danes

John Lennon

© Wikimedia Commons

Danes mineva 40 let od smrti Johna Lennona, soustanovitelja legendarne britanske skupine The Beatles. Po njenem razpadu je Lennon nadaljeval samostojno kariero in med drugim ustvaril mirovniško himno Imagine. Leta 1980 je takrat 40-letnega Lennona v New Yorku umoril Mark David Chapman, ki so mu letos enajstič zavrnili prošnjo za pogojni izpust iz zapora.

John Lennon se je rodil 9. oktobra 1940 v Liverpoolu. Že zgodaj se je začel ukvarjati z glasbo in pri 17 letih ustanovil skupino The Quarrymen. Po več menjavah imen je leta 1960 s Paulom McCartneyjem ustanovil skupino The Beatles, ki je prvič nastopila leta 1961.

To je bilo rojstvo legendarne liverpoolske četverice, ki je s svojo glasbo zaznamovala 60. leta minulega stoletja. Z McCartneyjem je napisal besedila in glasbo za številne uspešnice, kot so Help!, She Loves You, Yellow Submarine, I Want to Hold Your Hand, Come Together in Lucy In The Sky With Diamonds. Zaslovel je kot pisec in skladatelj zanimivih, pogosto angažiranih in duhovitih pesmi.

BOuu88OwdK8

The Beatles so prodali več kot milijardo plošč po svetu, po razpadu skupine pa je Lennon nadaljeval samostojno kariero. Proslavil se je tudi kot protivojni aktivist in med drugim ustvaril mirovniško himno Imagine.

X0VTHLa_SgE

Na njegovi spletni strani piše, da ga je vselej vodila ljubezen do rocka oziroma rock'n'rolla. V intervjuju je leta 1980 dejal, da se bolj spomni starih rock pesmi kot lastnih. "Če bi se usedel in začel brenkati na kitaro, bi pel pesmi iz zgodnjih in srednjih 50. let. Teh se spomnim. Ne spomnim se not ali besedil pesmi The Beatles," je dejal.

Z takrat že uveljavljeno avantgardno umetnico in ženo Yoko Ono sta tesno sodelovala vse do 8. decembra 1980, ko ga je v New Yorku umoril Mark David Chapman. Po navedbah britanskega The Guardiana so Chapmanu letos enajstič zavrnili prošnjo za pogojni izpust iz zapora. Yoko Ono, ki je bila z Lennonom, ko ga je Chapman štirikrat ustrelil, pogojnemu izpustu nasprotuje.

V tednih po njegovi smrti sta album Double Fantasy in singel iz albuma (Just Like) Starting Over, ki ju je Lennon izdal oktobra 1980, dosegla vrhove britanskih in ameriških glasbenih lestvic. Prvo mesto v Veliki Britaniji je januarja 1981 dosegel Lennonov najuspešnejši singel Imagine iz leta 1971.

jWG9KAgD6UA

Pred dvema mesecema so z različnimi dogodki po vsem svetu obeleževala kantavtorjevo 80. obletnico rojstva. V Veliki Britaniji in na Irskem je za teden dni zaživel TV kanal LENNON80, na Japonskem so postavili razstavo Double Fantasy: John & Yoko, na glasbenikovi spletni strani pa so oboževalce pozivali, naj se praznovanju pridružijo s petjem ene od njegovih pesmi, posnetek pa naj nato naložijo na različne platforme.