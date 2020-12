V Veliki Britaniji začeli množično cepljenje

Prva je cepivo proti covidu-19 prejela 90-letna ženska

© pixabay.com

V Veliki Britaniji so danes kot prvi na svetu začeli množično cepljenje proti covidu-19 s cepivom ameriškega farmacevtskega velikana Pfizer in nemškega biotehnološkega podjetja BioNTech. Prva je to cepivo v okviru programa množičnega cepljenja prejela 90-letna ženska, ki je dejala: "Počutim se tako privilegirano, da sem prva oseba, ki je bila cepljena proti covidu-19, to je najboljše zgodnje darilo za rojstni dan, ki sem si ga lahko zaželela, saj pomeni, da se lahko končno veselim druženja s svojo družino v novem letu, potem ko sem bila večji del leta sama," je dejala Margaret Keenan, ki so jo cepili v univerzitetni bolnišnici v Coventryju.

Keenanova je pozvala svoje rojake, naj se cepijo. "Če ga lahko dobim jaz pri 90 letih, ga lahko tudi vi," je Keenanova, ki bo drugi odmerek prejela v 21 dneh, dejala po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Cilj programa je zaščititi najbolj ranljive in vrniti življenje v normalno stanje, poudarjajo na Otoku. Prednost bodo imele ogrožene skupine, kot so starejši od 80 let, oskrbovanci v domovih za starejše ter zdravstveno in negovalno osebje.

Na cepljenje se je v minulih dneh zaradi logističnih izzivov, saj je cepivo treba hraniti pri minus 70 stopinjah Celzija, pospešeno pripravljalo približno 50 bolnišnic v Angliji, Walesu, na Škotskem in Severnem Irskem.

V5DRPfFNQXs

Velika Britanija je v pandemiji covida-19 ena najbolj prizadetih držav na svetu. Doslej so potrdili 1,6 milijona okužb z novim koronavirusom, umrlo je več kot 61.000 covidnih bolnikov.

Združeno kraljestvo je prva država na svetu, ki je začela uporabljati cepivo Pfizerja in BioNTecha, potem ko ga je britanski regulator odobril 2. decembra. Cepivo nudi do 95-odstotno zaščito pred boleznijo covid-19 in je varno, je ob odobritvi prejšnji teden sporočil britanski regulator MHRA.

Na dovoljenje za promet s cepivom proti covidu-19 nestrpno čakajo tudi članice EU. Evropska agencija za zdravila (Ema) je prejšnji teden sporočila, da bo najkasneje 29. decembra pripravila izredno srečanje, na katerem bodo odločili o dovoljenju za promet s cepivom proti covidu-19, ki sta ga razvila BioNTech in Pfizer. Najkasneje 12. januarja pa je pričakovati še odločitev o cepivu, ki ga je razvilo ameriško podjetje Moderna.

dTOj_uAa0hg