Spregledani desničarski terorizem

Rezultati raziskave napada v Christchurchu

Na Novi Zelandiji so danes skoraj dve leti po terorističnem napadu v Christchurchu objavili ugotovitve preiskave, ki je pokazala, da varnostne službe niso posvetile dovolj pozornosti grožnjam desničarskega terorizma. Ker je napadalec v Christchurchu deloval sam, bi ga pred napadom lahko odkrili le po naključju, so preiskovalci zapisali v poročilu.

Kraljeva komisija, najvišja sodna preiskava v okviru novozelandske zakonodaje, je tudi pozvala k več spremembam boja proti terorizmu. V poročilu na 800 straneh ugotavlja, da so obveščevalne službe pred napadom posvetile preveliko pozornost islamističnemu ekstremizmu, premajhno pa grožnji desničarskega terorizma, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Preiskava je ugotovila tudi, da bi marca 2019 težko preprečili napad v Christchurchu, ko je Brenton Tarrant, zagovornik prevlade bele rase, v dveh mošejah nediskriminatorno postrelil skoraj sto muslimanov in jih 51 tudi ubil. Pred napadom so bile na voljo le razdrobljene informacije, ki niso zadostovale za to, da bi napadalca označili kot grožnjo.

"Belski nacionalist v kvazivojaški opravi – sicer 28-letni Avstralec Brenton Tarrant – je pokol prenašal v živo (prek Facebooka), niti za trenutek pa ni puščal dvoma, da je na križarskem pohodu. Razlog več, da je prinesel tudi eksploziv. Iz njegovega avta je donel štikel Fire (via The Crazy World of Arthur Brown), ki ga podčrtuje verz: »I am the god of hellfire!« Da bi ta »god of hellfire« dokazal, da je človeštvo sredi verske, rasne vojne, je pobil 50 muslimanov," je v Mladini zapisal Marcel Štefančič jr.

Novozelandska premierka Jacinda Ardern je že pozdravila ugotovitve poročila in napovedala, da bo vlada preučila vseh 44 priporočil kraljeve komisije.

Med drugim je komisija kritizirala preblago zakonodajo glede orožja, zaradi česar je napadalec lahko pridobil arzenal vojaških pušk, s katerimi je izvedel napad. Ardern je poudarila, da se je vlada že odločila za zaostritev pogojev za pridobitev orožja.

"Komisija sicer ni ugotovila, da bi zaradi teh pomanjkljivosti lahko preprečili napad, vendar pa gre vseeno za pomanjkljivosti, zaradi česar se opravičujem," je po poročanju AFP še dejala novozelandska premierka.

Tarrant je bil medtem avgusta že obsojen za teroristično dejanje, ki ga je tudi priznal. Zaradi umora 51 ljudi in poskusa umora 40 ljudi je bil 30-letnik kot prvi na Novi Zelandiji obsojen na dosmrtni zapor brez možnosti pomilostitve.

