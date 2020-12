»Z davkoplačevalskim denarjem skušajo ustvariti propagandni stroj«

Poljska opozicija kritična do prevzema medijev s strani energetskega koncerna

Jarosław Kaczyński

© Piotr Drabik / Wikimedia Commons

Poljska opozicija je kritična do načrtovanega prevzema največjega distributerja regionalnih in lokalnih časopisov v državi Polska Press s strani poljske energetske skupine PKN Orlen, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Vodja največje opozicijske stranke Državljanska platforma (PO) Borys Budka je na Twitterju objavil, da prevzem nima nič opraviti z razvojem koncerna. "Z denarjem Poljakov skušajo ustvariti propagandni stroj," je poudaril.

Nekdanji poljski zunanji minister in sedanji evropski poslanec Radoslaw Sikorski je vladajoči stranki Zakon in pravičnost (PiS) v pogovoru za poljsko tiskovno agencijo PAP očital, da želi Orlen spremeniti v svoj Gazprom po vzoru Rusije.

Predsednik stranke Pomlad (Wiosna) Robert Biedron pa je zapisal, da se je vodja PiS Jaroslaw Kaczynski odločil za madžarski način prevzema vse večjega števila medijev.

Poljska energetska skupina PKN Orlen, ki je v državni lasti, je novico o načrtovanem prevzemu sporočila včeraj. S poslom, ki ga morajo odobriti še regulatorji, bo dobila nadzor nad tiskanimi in digitalnimi izdajami 20 od 24 regionalnih časnikov in skoraj 120 lokalnih tednikov v državi.

V skupini so navedli, da bodo s poslom pridobili dostop do 17,4 milijona obiskovalcev spletnih strani v upravljanju Polska Press. Slednji je bil do sedaj v lasti nemške medijske skupine Verlagsgruppe Passau, vrednosti posla pa strani ne razkrivata. Prvi mož Verlagsgruppe Passau je pojasnil, da so za odločitvijo o prodaji Polska Press "strateški razlogi".

PiS si že nekaj časa prizadeva, da bi poljske medije vrnili v domače roke, saj mediji pod tujim lastništvom po njenih navedbah predstavljajo "zunanje interese". V javnosti je ob prevzemu Polska Press s strani PKN Orlen sicer slišati zaskrbljenost zaradi novih pritiskov na svobodo medijev.

Poljska opozicija in mednarodni opazovalci že nekaj časa opozarjajo, da vladajoča stranka nedopustno posega v avtonomijo državne radiotelevizije.