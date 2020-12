Takoj izpustite Juliana Assangea

Poziv poročevalca Združenih narodov

Julian Assange

© pixabay.com

Posebni poročevalec Združenih narodov o mučenju Nils Melzer je včeraj pozval britanske oblasti k "takojšnji izpustitvi" ustanovitelja Wikileaksa Juliana Assangea iz zapora ali premestitvi v hišni pripor, medtem ko čaka na odločitev Londona o zahtevi ZDA po njegovi izročitvi. Izpostavil je, da lahko do odločitve mine več let.

"Assange ni kriminalec in ne pomeni nikakršne grožnje za kogarkoli, tako da njegova podaljšana osamitev v visoko varovanem zaporu ni ne potrebna niti sorazmerna in je brez pravne podlage," je opozoril Švicar Melzer v sporočilu za javnost.

Melzer je sporočilo objavil, ker je odločitev britanskega sodišča na prvi stopnji o njegovi izročitvi pričakovati 4. januarja. London je ponovno pozval, naj ga ne izročijo ZDA, ker imajo v tej državi "resne težave s človekovimi pravicami."

"Assange ni kriminalec in ne pomeni nikakršne grožnje za kogarkoli, tako da njegova podaljšana osamitev v visoko varovanem zaporu ni ne potrebna niti sorazmerna in je brez pravne podlage," je opozoril Švicar Melzer v sporočilu za javnost.

Čakajoč na odločitev Londona je Assange od aprila lani v visoko varovanem londonskem zaporu Belmarsh. Melzer je kritičen do razmer v zaporu. Izpostavil je, da pri tem, da je dolgo zaprt v samici, ne gre samo za samovoljni pripor, ampak tudi za mučenje in kruto, nečloveško in ponižujoče ravnanje. Še posebej ga skrbi izpostavljenost Assangea okužbi z novim koronavirusom glede na njegovo zdravstveno stanje.

UGqVx_L-Y7M

Izpostavil je tudi, da so ga britanske oblasti najprej zaprle na podlagi naloga za aretacijo Švedske zaradi suma nezakonitih spolnih odnosov, ki pa so ga zaradi pomanjkanja dokazov uradno opustili.

Sedaj je tako v zaporu izključno samo iz preventivnih razlogov, da bi zagotovili njegovo navzočnost v procesu o zahtevi po izročitvi ZDA, ki pa lahko traja tudi več let, je opozoril.

V ZDA želijo 49-letnemu Avstralcu soditi zaradi vohunjenja. Grozi mu do 175 let zapora, ker je na svojem Wikileaksu od leta 2010 objavil več kot 700.000 tajnih vojaških in diplomatskih depeš, med drugim o ameriškem vojaškem posredovanju v Afganistanu in Iraku.

Assange se je leta 2012 zatekel na ekvadorsko veleposlaništvo v Londonu, kjer je ostal do aprila lani, ko ga je ekvadorska vlada izgnala. Angleška policija ga je zaprla, ker je leta 2012 prekršil določila izpusta po plačilu varščine. Takrat se je še otepal obtožb o posilstvu na Švedskem, na ekvadorsko sodišče pa se je zatekel prav iz bojazni, da ga Švedska ne bi izročila ZDA. Novembra lani je Švedska nato pregon opustila.