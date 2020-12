Počivalšek: »Moramo si priznati, da smo v slepi ulici«

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek zavrača pozive k zaprtju gospodarskih dejavnosti zaradi slabih epidemioloških razmer

Zdravko Počivalšek

© Uroš Abram

Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek zavrača pozive k zaprtju gospodarskih dejavnosti zaradi slabih epidemioloških razmer. Namesto tega predlaga postopno sproščanje omejitev, a ob strogem spoštovanju zaščitnih ukrepov. "S postopnim sproščanjem bomo za gospodarstvo naredili največ," je prepričan.

Poziv k zaustavitvi gospodarskih dejavnosti je na ministra za gospodarstvo v ponedeljek naslovil minister za zdravje Tomaž Gantar. Počivalšek se je še isti dan v pogovoru na TV Slovenija postavil na stran gospodarstva in dejal, da se mu zdi nekatere storitve smiselno sprostiti, a s strožjimi zahtevami po spoštovanju ukrepov. V torek pa je v izjavi za medije dejal: "Enostavno si moramo priznati, da smo na strateški ravni v slepi ulici."

"Imamo stroge ukrepe in najdaljši lockdown v regiji, pa nam kljub temu števila okuženih nikakor ne uspe znižati, kot bi si želeli," je dejal v izjavi za medije in dodal, da so bili ti ukrepi sprva mišljeni zgolj za dva tedna. "Zdaj pa smo omejitve na vseh področjih podaljšali in tega naše gospodarstvo ne bo zdržalo," je opozoril.

Ugotovil je, da s strategijo zajezitve epidemije ne dosegajo pričakovanih rezultatov, krivdo za to pa vidi v izgubi zaupanja. "Če nek pristop ne deluje zaradi krize zaupanja, nam vztrajanje na tej poti nikakor ne bo pomagalo, Ni dovolj, da imamo dobre ukrepe v teoriji in na papirju, temveč jih morajo ljudje spoštovati tudi v praksi."

Za nespoštovanje ukrepov po njegovem mnenju niso krivi ljudje. "Pač pa mi, ki jih moramo prepričati, da bomo ukrepe složno spoštovali," je dejal.

Ob opozorilih iz gospodarstva, da se številne dejavnosti izvajajo na črno, je stopil na stran podjetnikov. "Mislim, da je bolje imeti imeti nekatere zadeve, ki se množično izvajajo na črno, ob nadzorovanih in strogih ukrepih v izvajanju, kot pa da se to dela na način, ki še bolj prispeva k širjenju okužb," je dejal.

Namesto zapiranja dejavnosti predlaga drugačen pristop. Za vsako dejavnost naj zdravstvena stroka predpiše stroge pogoje izvajanja, ki bodo preprečili širjenje okužb. Nato pa naj se vse sile usmeri v strog nadzor njihovega spoštovanja in strogo kaznovanje morebitnih kršitev.

"Podpiram vse obrtnike, ki želijo varno delati in s postopnim sproščanjem ukrepov bomo znanje in za slovensko gospodarstvo naredili največ, predvsem pa za ohranitev delovnih mest in socialne stabilnosti," je dejal.

Pozval je tudi k pospešitvi izvajanja hitrih testov. Nujno se mu zdi tudi preveriti, ali je mogoče pospešiti izdajanje odločb o karanteni in bolniškem staležu, da bi se lahko okužene takoj osamilo.

Počivalšek verjame, da bosta koalicija in vlada danes našli rešitve, ki bodo omogočile, da se bodo epidemiološke razmere v Sloveniji izboljšale. Na vprašanje, ali bo SMC izstopila iz vlade, če bo vlada še bolj zaostrila ukrepe, pa je odvrnil, da zdaj ni čas za takšna razmišljanja. "Najprej rešimo zdravstveno situacijo," je dejal.