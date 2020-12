Najmanj 3700 učencev in dijakov nima računalnika za učenje na daljavo

Trditev poslanke SDS Mojce Škrinjar, da imajo vsi učenci in dijaki računalnike in modeme za delo na daljavo, ne drži

© Geralt / Pixabay

Poslanka SDS Mojca Škrinjar je na 27. nujni seji parlamentarnega odbora za kulturo zatrdila, da imajo vsi učenci za učenje na daljavo računalnike in modeme. Tiste, ki jih nimajo, pa je pozvala, naj pokličejo na ministrstvo, kjer bodo »poskrbeli za njega, tako za modem kot za računalnik«.

Po podatkih ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je računalnik za učenje na daljavo v začetku novembra potrebovalo še okoli 3700 učencev in dijakov, kar je 1,4 odstotka vseh, ki v tem šolskem letu obiskujejo osnovno in srednjo šolo.

Pojasnili so, da bi toliko učencev in dijakov računalnik potrebovalo zaradi »socialnih okoliščin svoje družine«. Tisti, ki računalnika nimajo, po besedah ministrstva pri pouku sodelujejo, kot je to mogoče, denimo s pomočjo natisnjenega gradiva.

Učenci in dijaki, ki potrebujejo računalnik ali modem, morajo o tem obvestiti vodstvo šole, ki jo obiskujejo.

