Minister Simoniti zapustil sejo o izbrisu Zlatka

Izbrisani raper je v Državnem zboru povedal, da se bo resnica izkazala na sodišču

Raper Zlatan Čordić - Zlatko med pojasnjevanjem svoje strani zgodbe na včerajšnji seji

© RTVSLO

Odbor Državnega zbora (DZ) za kulturo je na pobudo Levice razpravljal o postopkih ministrstva za kulturo pri dodeljevanju statusov samozaposlenega v kulturi in pravic do plačila socialnih prispevkov. Po besedah članov poslanske skupine niso bili izpeljani po predpisih. Na seji, ki je sledila, pa je odbor obravnaval izbris raperja Zlatka iz razvida samozaposlenih.

Po več kot petih urah razprave o postopkih in zamudah pri dodeljevanju statusov samozaposlenih v kulturi so člani odbora soglasno sprejeli predlagani sklep koalicije, s katerim so pozvali ministrstvo in vlado, da zagotovita zakonito in pravočasno izvajanje vpisa v razvid in pravice do plačila prispevkov za socialno varnost.

Levica je sklic seje zahtevala, ker se je, kot je uvodoma pojasnila predsednica odbora iz vrst Levice Violeta Tomić, položaj kulturnikov z epidemijo še poslabšal, med njimi pa zlasti samozaposlenim v kulturi. Po njenih besedah so kulturni delavci več mesecev opozarjali, da je minister za kulturo ustavil izdajanje odločb za pravice do plačila prispevkov, da je nekatere vloge zavrnil mimo mnenj strokovne komisije, nekaterim prosilcem pa odobril le vlogo za status, ne pa tudi vloge za plačilo prispevkov. Kot je dejala, je to v neskladju z uredbo za samozaposlene, po kateri naj bi bili obe vlogi obravnavani istočasno, s tem pa tudi odločanje o njih.

Minister za kulturo Vasko Simoniti je pojasnil, da ministrstvo trenutno plačuje prispevke 2423 samozaposlenim. Letos so prejeli 281 novih vlog za plačilo prispevkov, 41 jih je bilo posredovanih v ponovni pregled in strokovni komisiji. Kot je dejal Simoniti, je prejel nezadostno argumentirane predloge. Po njegovih besedah so 11 vlagateljem odobrili in izdali odločbe, 21 jih je bilo zavrnjenih, obveščanje o tem, da je devetim primerom zavrnjena pravica do prispevkov, pa je še v pripravi.

Kot je še poudaril Simoniti, minister sprejme odločitev po posvetovanju strokovne komisije, vendar njeno mnenje ni obvezujoče. "Minister ima široke pravice o odločanju in lahko odloča sam in to tudi utemelji," je dejal.

Stanje s terena sta kot samozaposlena predstavila pesnica Anja Golob in bobnar Enos Kugler. Prva ga je označila za akutno situacijo, ki je posledica delovanja ministrstva in kršitve uredbe. Ministrstvo je pozvala k transparentnosti in popravi krivic. Kugler je predstavil svoj primer - odobren vpis v razvid, a brez odločbe za prispevke, kar pomeni, da mora prispevke za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje poravnati sam.

Nesočasnost pri izdajanju odločb je po besedah Tadeja Meserka iz društva Asociacija, na katero se obračajo posamezniki, kršitev zakona o splošnem upravnem postopku. Društvo pa je po njegovih besedah dobilo tudi mnenje pravnika Rajka Pirnata, ki meni, da je strokovna komisija integralni del postopka in da naj bi minister njeno mnenje praviloma upošteval, v nasprotnem primeru mora v odločbi navesti, katera dejstva odstopajo.

V razpravi članov odbora je bilo izpostavljeno, da do kršitve zakonodaje ne bi smelo priti, tudi zato, ker gre za usodo posameznikov in njihovo preživetje. Med opozicijskimi in koalicijskimi člani so se kresala mnenja o tem, ali je pravica do plačila prispevkov iz proračuna pravica ali privilegij. Opozicijski člani so ocenili tudi, da se je minister z "arbitrarnim" odločanjem o prispevkih postavil nad strokovno komisijo, koalicijski člani pa so med drugim poudarili, da bo odločanje o vlogah poenostavila digitalizacija, ki jo pripravljajo na ministrstvu.

Ni pa odbor potrdil predlaganih sklepov opozicije, naj ministrstvo in vlada nemudoma odpravita nepravilnosti pri vodenju postopkov vpisa v razvid samozaposlenih in vlog za pridobitev pravice za plačilo prispevkov, ter tistim vlagateljem, ki jim je bila odločba za prispevke izdana naknadno, povrneta sredstva za socialno varnost, ki so jih zaradi zamude morali poravnati sami.

Sledila je seja o izbrisu raperja Zlatka iz razvida samozaposlenih, ki so jo koalicijski člani odbora obstruirali. Tudi minister Simoniti je sejo zapustil, zaradi česar je Primož Siter (Levica) predlagal, naj o tem razpravlja kolegij predsednika DZ, ker da je navzočnost na seji njegova dolžnost.

Tomićeva je napovedala, da bo obstruirano točko uvrstila na eno od prihodnjih sej odbora, saj gre po njenih besedah za precedenčni primer. Kot je dejala, ministrstvo nima pravice odvzeti statusa in plačevanja prispevkov, razen če nekdo presega dohodkovni cenzus ali če ugotovi, da samozaposleni v tem času ni bil rezident RS za davčne namene. Po njenih besedah ima pravico do izreka prepovedi opravljanja poklica samo sodišče.

Zlatko je očitek v odločbi, da premalo časa posveča ustvarjanju, označil za laž, odvzem statusa pa za protipraven. Kot je dejal, je bil aktiven državljan, njegova dejanja da so bila sarkazem oziroma šala, resnica pa se bo po njegovih besedah izkazala na sodišču.