Dan boja proti korupciji

O skupnem boju vseh generacij

© Jirka F / Pixabay

Danes je mednarodni dan boja proti korupciji, s katerim po svetu zaznamujejo podpis Konvencije združenih narodov proti korupciji leta 2003, zato v komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) pripravljajo več spletnih izobraževalnih dogodkov. Osrednji dogodek bo namenjen predstavitvi projekta Integriteta: skupni cilj vseh generacij.

Generalna skupščina Združenih narodov je 9. december razglasila za mednarodni dan boja proti korupciji, ki zaznamuje obletnico podpisa Konvencije združenih narodov proti korupciji, sprejete 9. decembra 2003 v Meridi v Mehiki. Gre za pravno zavezujoči mednarodni dokument, ki ga je podpisalo že 140 držav, med njimi tudi Slovenija.

Letošnji dan boja proti korupciji v Sloveniji zaznamujeta vsaj dve pomembni novosti. V iztekajočem se letu je vodenje KPK prevzel novi predsednik Robert Šumi, po večletnih pripravah pa je bila končno sprejeta novela zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Ta med drugim krepi preventivno in nadzorno vlogo KPK ter jasno opredeljuje njene pristojnosti. Obenem širi nabor funkcionarjev, ki morajo poročati o premoženjskem stanju, predsedniku republike pa dodeljuje večje pristojnosti pri izbiri predsednika KPK in njegovi razrešitvi.

Letošnji dan boja proti korupciji v Sloveniji zaznamujeta vsaj dve pomembni novosti. V iztekajočem se letu je vodenje KPK prevzel novi predsednik Robert Šumi, po večletnih pripravah pa je bila končno sprejeta novela zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

V obdobju od decembra lani do danes je bilo delo KPK javno izpostavljeno zlasti v primeru preiskave ustreznosti nakupov zaščitne opreme v boju proti epidemiji novega koronavirusa ter v primeru gostovanj nekdanje kmetijske ministrice in predsednice DeSUS Aleksandre Pivec na Krasu in Obali. V obeh primerih je KPK ugotovila sum kršitev protikorupcijske zakonodaje in napovedala preiskave.

Na izvedbo letošnjih dogodkov ob mednarodnem dnevu boja proti korupciji vpliva epidemija novega koronavirusa, zato bodo v celoti potekali prek spleta. Osrednji dogodek bo namenjen predstavitvi projekta Integriteta: skupni cilj vseh generacij. Sodelujoče bodo nagovorili predsednik republike Borut Pahor, ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec in predsednik KPK Šumi.

Sredi dneva na KPK pripravljajo okroglo mizo Nasprotje interesov - tako popularen, pa tako nerazumljen institut, jutri pa bo potekala še novinarska delavnica Dan spletnih odprtih vrat.