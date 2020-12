Pred pandemijo so bile najbolj smrtonosne nenalezljive bolezni

© pixabay.com

Nenalezljive bolezni so bile pred izbruhom pandemije covida-19 lani med sedmimi od skupno deset najpogostejših vzrokov smrti, je včeraj sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Pri tem je zaradi bolezni srca umrlo več ljudi kot kdajkoli prej. V poročilu o globalnem zdravju WHO ugotavlja, da so ljudje lani glede na leto 2000 živeli dlje, a ne nujno boljšega zdravja. Povprečna pričakovana življenjska doba je bila več kot 73 let, kar je okoli šest let več kot leta 2000, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Poročilo, v katerem obravnavajo trende umrljivosti in obolevnosti v zadnjih dveh desetletjih, kaže, da so bile nenalezljive bolezni leta 2000 med štirimi od skupno deset glavnih vzrokov smrti, lani pa jih je bilo sedem.

Med deset najpogostejših vzrokov smrti na svetu so se lani prvič uvrstili Alzheimerjeva bolezen in druge oblike demence ter diabetes. Demenca je bila na sedmem mestu s skoraj pol milijona smrti po vsem svetu, v Evropi in Amerikah pa je bila na tretjem mestu. Število smrti zaradi diabetesa pa se je v zadnjem desetletju povečalo za 70 odstotkov in je lani zahteval 1,5 milijona življenj, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Vodilni vzroki smrti so bili lani bolezni srca, možganska kap, kronična obstruktivna pljučna bolezen in okužbe spodnjih delov dihalnega trakta. Med desetimi najpogostejšimi vzroki smrti so bili tudi rak pljuč, diareja in bolezni ledvic.

Letos se bo med deset glavnih vzrokov smrti po pričakovanjih WHO uvrstil tudi covid-19, saj je doslej zahteval že več kot 1,5 milijona življenj.

WHO je izpostavil, da podatki jasno kažejo na potrebo po globalnem osredotočenju na preprečevanje in zdravljenje kardiovaskularnih bolezni, raka, diabetesa in kroničnih respiratornih bolezni.

Bolezni srca so bile v zadnjih 20 letih najpogostejši vzrok smrti, zaradi katerih sedaj umre več ljudi kot kdajkoli prej. Lani so zahtevale devet milijonov življenj, leta 2000 dva milijona. Predstavljajo 16 odstotkov vseh smrti.

Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je izpostavil, da so podatki nov opomin, da "moramo pospešiti preventivo, diagnostiko in zdravljenje nenalezljivih bolezni" ter nujno izboljšati primarno zdravstveno oskrbo, ki je temelj vsega.