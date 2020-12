»Regresije človekovih pravic ne bomo dovolili«

Ob mednarodnem dnevu pozivi k spoštovanju človekovih pravic ob ukrepih za premagovanje pandemije

Peter Svetina, varuh človekovih pravic RS

Današnji mednarodni dan človekovih pravic, 10. december, bo potekal pod geslom Za hitrejše okrevanje in podnaslovom Zavzemimo se za človekove pravice. Ljudje in njihove pravice morajo biti v ospredju odziva na pandemijo, poudarjajo v ZN. V Sloveniji pa varuh Peter Svetina kot ključne vrednote izpostavlja strpnost, solidarnost in človečnost.

Za ustrezen odziv na pandemijo covida-19 in našo zaščito tudi v prihodnosti potrebujemo univerzalne okvire, ki temeljijo na človekovih pravicah, denimo na prizadevanjih za zagotovitev zdravstvenih storitev za vse, je v poslanici ob mednarodnem dnevu izpostavil generalni sekretar Združenih narodov (ZN) Antonio Guterres.

Učinkovit odgovor na pandemijo mora po njegovih besedah temeljiti na solidarnosti in sodelovanju. Razdiralni pristopi, avtoritarnost in nacionalizem pri soočanju s to globalno grožnjo po njegovih besedah nimajo nobenega smisla.

Spomnil je na svoj poziv k ukrepom za spoštovanje človekovih pravic, ki ga je izdal letos ob 75-letnici ZN. V njem izpostavlja osrednjo vlogo, ki jo imajo človekove pravice v odzivanju na krize ter v prizadevanjih za enakost spolov, sodelovanje javnosti, podnebno pravičnost in trajnostni razvoj.

Tako v boju proti pandemiji kot pri oblikovanju boljše prihodnosti za vse sodelujmo, pri tem pa naj bodo v središču človekove pravice, je še pozval v poslanici ob mednarodnem dnevu.

Slovenski varuh človekovih pravic Svetina pa je v svoji poslanici ocenil, da zdajšnji čas prinaša tudi trenutek za razmislek o naših vrednotah in o kulturi, ki jo povezujemo z njimi - "o kulturi strpnosti, kulturi sprejemanja in dialoga, kulturi vključevanja in nenazadnje tudi kulturi medsebojne komunikacije". Opaža, da je nestrpnosti v času epidemije še več.

V sredinem spletnem pogovoru z novinarjem in voditeljem na Radiu Slovenija Miho Šaleharjem pa je odgovoril tudi tistim, ki menijo, da vlada z ukrepi za zajezitev epidemije preveč posega v človekove pravice oz. da jih ne bo vrnila na raven iz časa pred epidemijo. "Imamo postulate demokracije, imamo postulate človekovih pravic, imamo konvencijo ZN o človekovih pravicah, Evropsko listino o človekovih pravicah, kjer so zadeve jasne," je poudaril. Regresije človekovih pravic po njegovih besedah "ne smemo dovoliti in je ne bomo dovolili".

Tudi po mnenju zagovornika načela enakosti Mihe Lobnika je v času družbene krize, ki jo je povzročil covid-19, toliko bolj pomembno, "da imamo pri iskanju rešitev za te še nikoli doživete izzive ves čas pred očmi spoštovanje človekovih pravic vsakega od nas". Epidemija po njegovih besedah ne sme biti razlog za opuščanje temeljnih vrednost.

Generalna skupščina ZN je za mednarodni dan človekovih pravic določila 10. december, ker je na ta dan leta 1948 sprejela splošno deklaracijo človekovih pravic.