Raziskovalci prvič v človeški placenti odkrili mikroplastiko

V posteljicah so našli 12 drobcev mikroplastike, med drugim polipropilen, ki se uporablja tudi za izdelavo plastičnih zadrg

Različni primeri mikroplastike

© Dr. Boris Jovanovic / WikiCommons

Raziskovalci rimske bolnišnice Fatebenefratelli ter politehnike italijanske dežele Marke so prvič v človeški posteljici odkrili sledove mikroplastike. Znanstveniki so ugotovili, da so bile placente, ki so jih preiskovali, sestavljene ne samo iz človeških celic, ampak tudi iz neorganskih snovi.

Znanstveniki so po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA proučevali posteljice šestih zdravih nosečnic, starih od 18 do 40 let, ki so privolile v sodelovanje. V posteljicah so našli 12 drobcev mikroplastike, med drugim polipropilen, ki se uporablja tudi za izdelavo plastičnih zadrg.

Posteljica ali placenta je organ, v katerem poteka izmenjava snovi med materino in plodovo krvjo, skoznjo se izločajo hormoni in se preprečuje nekaterim škodljivim snovem prehod od matere k plodu. Ob porodu ima posteljica obliko diska in je običajno težka okrog 470 g. Naloge posteljice so številne; na eni strani ohranja nosečnost in oskrbuje plod, na drugi strani pa nadzoruje materino presnovo.

"Ob prisotnosti plastike v telesih prihaja do motenj imunskega sistema, ki celo to, kar ni organsko, prepozna za svoje. Mame otrok so bile šokirane, ko so izvedele za to," je dejal avtor raziskave in direktor ginekologije rimske bolnišnice Antonio Ragusa.

Nevarnosti za zdravje otrok, ki imajo že ob rojstvu v sebi mikroplastiko, še niso znane. Po mnenju strokovnjakov je mikroplastika v telo vstopila skozi materina pljuča ali s prehrano prek črevesja.

Rezultate italijanske raziskave so objavili v znanstveni reviji Environment International.