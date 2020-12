Prihodnje leto več denarja za investicije v obrambo kot v zdravstvo

Leta 2021 bo za investicije na obrambnem področju na voljo 102,6 milijona evrov, za investicije na zdravstvenem pa 59,8 milijona

Minister Tonin v oddaji Studio City

Minister za obrambo Matej Tonin je v oddaji Studio City 23. novembra med drugim odgovarjal na vprašanje voditelja Marcela Štefančiča: »Zakaj v teh časih ni tako masivnih investicij v gradnjo infekcijskih klinik, bolnišnic in domov za starejše?« Tonin je odvrnil, da je treba številke razumeti v kontekstu: »Za obrambo in varnost bomo namenili eno enoto, za zdravstvo 35.«

Na ministrstvu za obrambo so najprej pojasnili, da je minister primerjal investicije v zdravstvu in na obrambnem področju v letu 2021.

Po zakonu o zagotavljanju sredstev za investicije v slovenski vojski v letih od 2021 do 2026 je prihodnje leto za nakup orožja in druge vojaške opreme predvidenih 100 milijonov evrov od skupno 780 milijonov evrov do konca navedenega obdobja. Z ministrstva so sporočili, da bo poleg tega za investicije v obrambo namenjenih še 2,6 milijona evrov, tako da je končni skupni znesek za naložbe v prihodnjem letu 102,6 milijona evrov.

Če upoštevamo že predvidena sredstva iz državnega proračuna za leto 2021, vlada za investicije v zdravstvu ni načrtovala 35-krat več sredstev kot za tiste na obrambnem področju, kot je trdil minister Tonin.

Za investicije v zdravstvu je prihodnje leto po podatkih ministrstva za zdravje predvidenih 59,8 milijona evrov. Delno jih bodo financirale tudi občine in zdravstveni zavodi iz lastnih rezerv, vendar višina teh sredstev še ni znana.

Če upoštevamo že predvidena sredstva iz državnega proračuna za leto 2021, vlada za investicije v zdravstvu ni načrtovala 35-krat več sredstev kot za tiste na obrambnem področju, kot je trdil minister Tonin. Za naložbe v zdravstvu je predvidela 41,7 odstotka manj kot za obrambne.

Razmerje med naložbami v obrambo in tistimi v zdravstvo je tako 1,72 proti ena, ne pa ena proti 35.

