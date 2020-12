Melania Trump naj bi se pripravljala za odhod

Selitev iz Bele hiše in odhod domov

Melania Trump

© Flickr

Prva dama ZDA Melania Trump naj bi za razliko od svojega moža predsednika Donalda Trumpa sprejela realnost njegovega poraza na volitvah in se po poročanju televizije CNN pripravlja na odhod iz Bele hiše in selitev v Mar-a-Lago na Florido in v New York. Melania Trump naj tudi ne bi bila navdušena nad idejo, da bi mož znova kandidiral za predsednika ZDA leta 2024.

Čeprav tudi Melania Trump javno ni priznala moževega poraza na volitvah in ga javno podpira v njegovih prizadevanjih za spremembo izida volitev, pa CNN poroča, da se že diskretno zanima, ali obstaja kakšen proračun za selitev in tudi kasneje kakšna pokojnina po odhodu s položaja.

Prva tako naj bi že odrejala, kaj iz Bele hiše bo šlo z njo na Florido, kaj pa v New York, iz katerega se je Trump sicer uradno odselil, ker ga tam čakajo preiskave domnevnega finančnega kriminala in razne tožbe.

ZDA nimajo posebnega proračuna za nekdanje prve dame ZDA, računa lahko le na 20.000 dolarjev letne pokojnine po moževi smrti. Nekaj denarja namerava Melania Trump zaslužiti s knjigo, čeprav ne gre za klasično biografsko delo, ampak bolj za knjigo fotografij iz Bele hiše.

Melania Trump naj bi že prav tako sklenila, da bo njen 14-letni sin Barron šolsko leto dokončal na Floridi in ne v Marylandu, kamor hodi sedaj že tri leta.

ZDA nimajo posebnega proračuna za nekdanje prve dame ZDA, računa lahko le na 20.000 dolarjev letne pokojnine po moževi smrti. Nekaj denarja namerava Melania Trump zaslužiti s knjigo, čeprav ne gre za klasično biografsko delo, ampak bolj za knjigo fotografij iz Bele hiše.

Palača Mar-a-Lago na Floridi ima 279 kvadratnih metrov prostorov, v Beli hiši pa je imela predsedniška družina na voljo 5100 kvadratnih metrov. Kljub temu pa bo prostora dovolj tudi za njena starša Viktorja in Amalijo, ki že imata svoje sobe v Mar-a-Lagu.

hmxO9tuNLso

Preden pa se poslovi, mora prva dama v skladu s tradicijo izbrati in pustiti za sabo v Beli hiši uradni porcelan, kar je tradicija, ki sega v čase predsednika Jamesa Monroa. Ta porcelan postane potem del uradne zbirke Bele hiše in se ponavadi uporablja naprej za dve ali tri prihodnje vlade.

Zadeva ni poceni, saj je 320 kompletov po 11 kosov porcelanastih posod prve dame Michelle Obama leta 2015 stalo 350.000 dolarjev. Zbirka Laure Bush je prav tako krepko presegla 100.000 dolarjev.

Melania Trump je za svoje prireditve najpogosteje uporabljala posode in pribor iz zbirke Hillary Clinton. Porcelan lahko plača Zgodovinsko društvo Bele hiše, lahko pa tudi prva dama sama.