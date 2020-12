»Če se stvari ne bodo umirile, bomo ustanovili skupino nepovezanih poslancev«

Poslanec DeSUS Robert Polnar je kritičen do predsednika stranke in pravi, da imajo štirje poslanci DeSUS že pripravljene izjave za izstop iz poslanske skupine

Robert Polnar, poslanec DeSUS

© RTVSLO

Poslanec DeSUS Robert Polnar je po srečanju poslancev z vodstvom stranke oster do prvaka DeSUS Karla Erjavca, ki se ga v nekaterih špekulacijah omenja tudi kot morebitnega mandatarja nove vlade. Kot je pojasnil Polnar, imajo štirje poslanci DeSUS pripravljene izjave za izstop iz poslanske skupine: "Če se te stvari ne bodo umirile, imamo namen ustanoviti poslansko skupino nepovezanih poslancev."

V poslanski skupini nepovezanih poslancev bi bili po Polnarjevih navedbah poleg njega še sedanji vodja poslanske skupine DeSUS Franc Jurša, Ivan Hršak in Branko Simonovič. Kot je pojasnil, bodo podpirali aktualno vlado do konca mandata. Poslanec DeSUS Jurij Lep pa je naklonjen odhodu iz Janševe koalicije.

Po Polnarjevih besedah so namreč na četrtkovem sestanku poslanske skupine z vodstvom stranke izvedeli, da je Erjavec po svojem in po prepričanju voditeljev KUL edini politik v Sloveniji, "ki lahko Slovenijo odreši Janeza Janše". Kot je dogajanje opisal Polnar, je imel občutek, kot da bi gledal kakšen nemški nadrealistični film, "v katerem pri glavnem junaku nikoli ne veš, ali se mu tisto, kar se dogaja na filmskem platnu, sanja, ali pa je to resnično".

"Svoje ambicije je Erjavec utemeljil predvsem z izjemno hudo frustracijo glede mandata 2004-2008, ki jo čuti do Janše. Zdi se mi, da je njegov osnovni motiv, da se je lotil te fantazije, ki se ji reče KUL," je prepričan Polnar.

Dodal je, da je osebno proti takim eksperimentom, zato kaj takega ne bo podprl in ostaja podpornik aktualne vladne koalicije. Kolikor je razumel tri druge poslanske kolege, torej Juršo, Simonoviča in Hršaka, precej podobno delijo njegovo mnenje.

Kot je pojasnil Polnar, je že v četrtek predlagal, naj se ne obotavljajo in sprejmejo odločitev. "Kolegi se s tem niso strinjali in so celo zgodbo prestavili. Računam, da na sredino prihodnjega tedna ali na začetek tedna po 25. decembru," je povedal. Upa pa, da bodo štirje poslanci ostali v enotni poslanski skupini in podpirali aktualno vlado, ali pa ustanovili poslansko skupino nepovezanih poslancev.

Polnar je glede nadaljnjih dogodkov v DeSUS še povedal, da trenutno velja dogovor, da ministra iz vrst DeSUS ne odstopita. Kako bosta ravnala v prihodnje, pa je po njegovih besedah nepredvidljivo.

Polnar je obenem napovedal, da ne bo več kandidiral za poslanca.