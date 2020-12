Pfizerjevo cepivo odobrili tudi v ZDA in Mehiki

Države po svetu se pripravljajo na cepljenje proti covidu-19

© Flickr

Ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) je v petek zvečer izdala dovoljenje za izredno uporabo cepiva proti covidu-19, ki sta ga razvila ameriški Pfizer in nemški BioNTech. Pfizerjevo cepivo, ki se je izkazalo s 95-odstotno učinkovitostjo in redkimi stranskimi učinki, zaenkrat uporabljajo v Veliki Britaniji, Kanadi, Savdski Arabiji, Bahrajnu in v ZDA, v petek pa so cepivo odobrili tudi v Mehiki.

Dovoljenje FDA je prišlo le dan po priporočilu posebnega svetovalnega odbora strokovnjakov agencije. Sprva je bilo pričakovano, da bo FDA cepivo potrdil šele v ponedeljek, a je vodja kabineta Bele hiše Mark Meadows komisarju FDA Stephenu Hahnu v petek zagrozil z odstavitvijo, če cepiva takoj ne odobri.

Pri FDA so sporočili, da se cepivo lahko uporablja za starejše od 16 let, odsvetuje pa cepljenje oseb s hudimi alergičnimi reakcijami. Prav tako morajo biti mesta za cepljenje opremljena z ustrezno zdravstveno opremo za odgovor na alergične reakcije.

Načrtovano je, da bodo zvezne države ZDA do ponedeljka dobile skupaj okoli 2,9 milijona doz cepiva. Ameriški center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) je že prej priporočil, da najprej cepijo zdravstvene delavce, nato oskrbovance domov za starejše, ki jih novi koronavirus najbolj ogroža.

CDC bo znova odločal, kako oziroma koga cepiti. Tisti, ki bodo cepljeni, bodo čez tri tedne prejeli drugi odmerek, saj Pfizer vztraja, da sta za učinkovito zaščito pred novim koronavirusom potrebni dve injekciji. Zvezne države ZDA so pri odločanju o vrstnem redu cepljenja neodvisne, večina pa sledi priporočilom strokovnjakov CDC.

Nujno dovoljenje za Pfizerjevo cepivo proti covidu-19 je v petek izdal tudi mehiški zdravstveni regulator. Mehiška vlada je napovedala, da bo s cepljenjem proti covidu-19 začela konec decembra, in sicer s prvo serijo 250.000 odmerkov, s katerimi bi cepili 125.000 ljudi, saj sta potrebna dva odmerka cepiva.

FDA bo do konca tega meseca najverjetneje izdal še zeleno luč za izredno uporabo cepiva podjetja Moderne. Pri obeh cepivih gre za izredno uporabo, saj so ju zaradi obsega pandemije in njenih uničujočih učinkov na družbe in ekonomije v rekordnem času izdelali in tudi opravili uvodne teste.

Pri cepljenju bo imelo prednost zdravstveno osebje, ki se bori proti pandemiji, cepili pa bodo za zdaj le v prestolnici Ciudad de Mexico in zvezni državi Coahuila na severu Mehike.

Mehika je sicer podpisala sporazum o nakupu 34,4 milijona odmerkov cepiva. Po uvodni fazi cepljenja naj bi Mehiki med januarjem in marcem porabila okoli milijon odmerkov na mesec, aprila pa 12 milijonov, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

V Peruju so medtem prekinili klinična testiranja cepiva proti covidu-19, kitajskega farmacevtskega giganta Sinopharm, ker so odkrili nevrološke težave pri enem od prostovoljcev, ki je po cepljenju težko premikal roke.

Glavni raziskovale German Malaga je za medije povedal, da so bili simptomi podobni tistim, ki jih imajo ljudje s sindromom Guillain-Barre. Gre za redko in nenalezljivo motnjo, ki vpliva na gibanje rok in nog, je še poročal AFP.