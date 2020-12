Zaseg orožja za desničarske skrajneže

Namen zbiranja omenjenega orožja je preiskovalcem razkril eden od osumljencev

Avstrijska policija je v minulem tednu zasegla več deset kosov orožja in 100.000 nabojev, namenjenih vzpostavitvi skrajne desničarske milice v Nemčiji, je včeraj sporočil avstrijski notranji minister Karl Nehammer. Pridržali so pet osumljencev, med njimi moškega, ki je bil oblastem že znan po svojih skrajnih dejavnostih.

Policija je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa zasegla 76 kosov polavtomatskega in avtomatskega orožja, 14 pištol, šest ročnih granat, različne vrste eksploziva in 100.000 nabojev različnih kalibrov. Namen zbiranja omenjenega orožja je preiskovalcem razkril eden od osumljencev, je na današnji novinarski konferenci na Dunaju pojasnil Nehammer.

Na Bavarskem na jugu Nemčije so v zvezi s tem primerom po besedah vodje preiskave Michaela Mimre pridržali dve osebi. Preiskave potekajo tudi v nemški deželi Severno Porenje-Vestfalija.

Kot je še pojasnil Mimra, so orožje odkrili v okviru operacije proti tihotapljenju mamil iz Nemčije v Avstrijo. Preiskovalci so nato ugotovili, da so osumljenci povezani tudi z domnevno trgovino z orožjem, je še poročala dpa.

