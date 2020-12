Hrvaški volivci se odločajo na podlagi odnosa do splava, verouka, NOB in vojne na Balkanu

© pxfuel.com

Volilne preference v hrvaški družbi temeljijo na kulturno-vrednostnih in zgodovinsko-identitetnih delitvah, je pokazala raziskava, ki jo je izvedla zagrebška fakulteta za politične vede. Kot so ugotovili, se hrvaški volivci še naprej delijo predvsem na podlagi ideoloških stališč in ne ekonomskih ali socialnih meril.

Terensko raziskavo o volilnih preferencah so izvedli pred julijskimi parlamentarnimi volitvami na vzorcu tisoč anketiranih z vseh koncev države. Rezultate raziskave "Struktura razcepa in parlamentarne volitve na Hrvaškem 2020 v času pandemije" so objavili v novi številki časopisa Anali hrvaškega politološkega društva: časopis za politologijo.

Rezultate raziskave je v časopisu predstavil docent Višeslav Raos, ki je poudaril, da so religioznost in odnos do zgodovine še naprej prevladujoči napovedovalec obnašanja volivcev na Hrvaškem. Pojasnil je, da so vprašani kot najbolj pomembne teme za oblikovanje volilnih preferenc najbolj pogosto izpostavili splav in verouk ter odnos do narodnoosvobodilnega boja med drugo svetovno vojno in nedavne vojne na Hrvaškem. Konservativna stališča volivcev so povezana z desnim političnim spektrom, kažejo pa na splošno konzervativno naravo hrvaške družbe, ki jo močno zaznamuje tudi populizem.

Raziskava je pokazala tudi pomembne starostne razlike v obnašanju, pri čemer se mlajši volivci večinoma ne nameravajo udeležiti volitev ali pa podpirajo desničarsko populistično stranko Domovinsko gibanje (DP), ki ima določene podobnosti z vodilno hrvaško stranko desne sredine HDZ. Pri starejših volivcih je bolj verjetno, da bodo volili levosredinsko koalicijo na čelu s SDP.

Volivci HDZ in SDP se še vedno najbolj razlikujejo glede na stališča o zgodovini in stopnji religioznosti. Razlike med volivci DP in HDZ pa se kažejo v tem, da so pristaši DP bolj nagnjeni k populizmu in nasprotovanju splavu. Med volivci DP je tudi manj veteranov domovinske vojne in tistih, ki podpirajo verouk v šolah, kot je to v HDZ.