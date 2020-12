Od torka bo v omejenem obsegu sproščen javni potniški promet, odpirajo se tudi frizerski saloni

V štirih regijah se odpirajo tudi trgovine z obleko, obutvijo in športno opremo ter avtosaloni

Janez Janša, premier RS

© Borut Krajnc

Od 15. do 23. decembra bo v omejenem obsegu sproščen javni potniški promet, odpirajo se frizerski saloni, cvetličarne, avtopralnice in kemične čistilnice, je danes odločila vlada. V osrednjeslovenski, goriški, obalno-kraški in gorenjski statistični regiji bo uporabnikom aplikacije #Ostanizdrav dovoljeno gibanje zunaj občine prebivališča.

Kot je na Twitterju zapisal premier Janez Janša, se v omenjenih štirih regijah odpirajo tudi trgovine z obleko, obutvijo in športno opremo ter avtosaloni.

Javni potniški promet se bo izvajal skladno s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje, je tvitnil infrastrukturni minister Jernej Vrtovec. To med drugim pomeni največ polovično zapolnitev kapacitet vozila. S krožno kabinskimi žičnicami, vlečnicami in sedežnicami pa bo dovoljen prevoz za največ eno osebo ali člane istega gospodinjstva.

Vlada po premierjevih besedah dnevno spremlja obremenjenost zdravstvenega sistema zaradi covida-19 in sedemdnevno povprečje okužb po statističnih regijah, zaradi česar lahko v skladu z načrtom sproščanja oziroma zaostrovanja ukrepov v naslednjih dneh po posamičnih regijah prihaja do sprememb v obe smeri.

Na četrtkovi seji bo vlada obravnavala najnovejše epidemiološke podatke ter v skladu s splošnimi smernicami EU določila režim omejitev v času božiča in novoletnih praznikov, je dodal.

Delodajalske in sindikalne centrale je pozval, naj aktivno komunicirajo s članstvom in javnostjo glede upoštevanja ukrepov. "Samo tako se lahko izognemo zaostritvam v času praznikov," je poudaril.

Vlada se po njegovih besedah zahvaljuje zdravstvenim delavcem in vsem, ki upoštevajo omejitvene ukrepe ter varujejo zdravje in življenja. "Z vami smo epidemijo uspeli zaustaviti prej, preden bi presegla zmogljivosti našega zdravstva," je dejal.

Ob tem je pozval k namestitvi aplikacije #Ostanizdrav in izpolnitvi prijave za cepljenje proti covidu-19. "Naše gibanje z aplikacijo bo postalo bolj varno, s cepljenjem pa sčasoma spet normalno," je poudaril.

K spoštovanju ukrepov je tako izvajalce kot uporabnike dejavnosti, ki jih bodo sprostili, na Twitterju pozval tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Pri tem je izpostavil ohranjanje medsebojne razdalje, nošenje mask in razkuževanje rok.

Pozivu k spoštovanju ukrepov se je pridružil tudi minister za obrambo Matej Tonin. "Samo skupaj nam lahko uspe premagati covid. Upoštevajmo preproste ukrepe: nosimo maske, skrbimo za higieno rok, držimo razdaljo, redno zračimo prostore, naložimo si aplikacijo #Ostanizdrav in izpolnimo prijavo za cepljenje proti covidu," je tvitnil.

Minister za zdravje Tomaž Gantar se je prav tako zahvalil zdravstvenim delavcem in vsem, ki upoštevajo omejitvene ukrepe ter varujejo zdravje in življenja. Delodajalske in sindikalne centrale je pozval, da naj aktivno nagovorijo člane in vse zaposlene o namenu in smislu upoštevanja ukrepov. "Samo tako se lahko izognemo zaostritvam v času praznikov ter jih preživimo čim bolj mirno in varno," je poudaril. Pridružil se je tudi pozivu k namestitvi aplikacije in izpolnitvi prijave za cepljenje.

Pozivom se je pridružil tudi minister za notranje zadeve Aleš Hojs.