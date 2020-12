V ZDA naj bi danes začeli z množičnim cepljenjem

Več kot sto bolnišnic in drugih distribucijskih centrov naj bi do srede prejelo cepivo, s katerim bodo cepili skoraj tri milijone ljudi

Danes naj bi se v ZDA začelo množično cepljenje proti covidu-19 s cepivom, ki sta ga razvila ameriški Pfizer in nemški BioNTech. Ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) je v petek izdala dovoljenje za izredno uporabo cepiva, prvih 2,9 milijona odmerkov pa so v nedeljo začeli razpošiljati po vseh zveznih državah.

Več kot sto bolnišnic in drugih distribucijskih centrov naj bi do srede prejelo cepivo, s katerim bodo v ZDA, ki velja za najhuje prizadeto državo v pandemiji covida-19, cepili skoraj tri milijone ljudi.

Ameriški mediji, med njimi časnik New York Times in tiskovna agencija Bloomberg, so poročali, da naj bi med prvimi cepili ameriškega predsednika Donalda Trumpa in njegove tesne sodelavce. Po poročanju Bloomberga naj bi Trumpa cepili že danes, cepljenje predstavnikov njegove administracije pa bi izvedli v desetih dneh.

Trump je v nedeljo zvečer zatrdil, da ni predvideno, da bi bil cepljen proti covidu-19, da pa upa, da se bo cepil ob primernem času. "Zaposleni v Beli hiši naj bi cepivo prejeli nekoliko kasneje, razen če ne bo to nujno potrebno. Zahteval sem to prilagoditev," je še tvitnil.

OQSzjOa_UY0

Odmerke cepiva, shranjene v zabojih s suhim ledom, ki ohranja temperaturo pri minus 70 stopinjah Celzija, so v nedeljo po poročanju francoske tiskovne agencije AFP odposlali iz tovarne podjetja Pfizer v Kalamazooju v Michiganu.

Dovoljenje za izredno uporabo cepiva proti covidu-19, ki sta ga razvila Pfizer in BioNTech, je ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) izdala v petek zvečer. FDA je sporočil, da se cepivo lahko uporablja za starejše od 16 let, odsvetuje pa cepljenje oseb, ki imajo hude alergične reakcije. Prav tako morajo biti mesta za cepljenje opremljena z ustrezno zdravstveno opremo za odgovor na alergične reakcije.

-7h181ptWU4

V ZDA so od začetka pandemije potrdili že več kot 16 milijonov okužb z novim koronavirusom, kažejo podatki ameriške univerze Johnsa Hopkinsa. V absolutnih številkah je to več kot v katerikoli drugi državi na svetu. V zadnjih petih dneh so zabeležili 1,1 milijona okužb.

Število smrti zaradi covida-19 se približuje številki 300.000. V soboto so potrdili 2368 smrti, v petek pa več kot 3300. Doslej je v ZDA umrlo 297.843 bolnikov s covidom.