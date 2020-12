VIDEO: Na tisoče protivladnih protestnikov v boju za pravico do splava

Kljub policijskim zaporam se je protestnikom uspelo prebiti do bližine podpredsednika vlade in vodje glavne vladne stranke Zakon in pravičnost (PiS) Jaroslawa Kaczynskega

Včeraj zvečer se je v Varšavi več tisoč Poljakov zbralo na protestih proti konservativni vladi zaradi zaostrovanja pravice do splava. Kljub policijskim zaporam se je protestnikom uspelo prebiti do bližine podpredsednika vlade in vodje glavne vladne stranke Zakon in pravičnost (PiS) Jaroslawa Kaczynskega. O večjih incidentih sicer ne poročajo.

Hiša Kaczynskega je sicer močno zastražena. Policija pa je protestnike pozvala, naj se razidejo, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Protesti zaradi pravice do splava se sicer na Poljskem vrstijo že vse od oktobra, ko je ustavno sodišče potrdilo zaostritev zakonodaje o umetni prekinitvi nosečnosti, tako da splav ni več dovoljen zaradi razvojnih nepravilnosti zarodka. Po novem bi bil tako na Poljskem splav mogoč le še v primeru incesta ali posilstva ter življenjske ogroženosti matere, s čimer bi bila pravica do splava na Poljskem med najbolj omejenimi v Evropski uniji.

lugywTsd9ZM

Zakon zaenkrat še ni bil objavljen v uradnem listu, zato še ne velja. Iz vlade so sporočili, da še iščejo ustrezne rešitve.

Protesti zaradi pravice do splava so v zadnjem času dobili tudi jasne protivladne elemente, tudi v povezavi s slabim reševanjem krize zaradi pandemije covida-19, še navaja dpa.

Tarča kritik je vse bolj tudi policija, ki naj bi se namerno preostro odzivala na sicer mirne protestnike. Protestniki so v nedeljo vladno stranko tudi obtožili, da skuša v državi uvesti izredne razmere in vojno pravo, še navaja dpa.

w-0HjOdcPaw