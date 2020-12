Nov film in serije v franšizi Vojna zvezd

Nov film v franšizi Vojna zvezd z naslovom Rogue Squadron bo režirala Patty Jenkins

Studio Disney je naznanil nov film v franšizi Vojna zvezd z naslovom Rogue Squadron, ki ga bo režirala Patty Jenkins. Film je napovedan za leto 2023, pri Disneyju pa so v okviru znanstvenofantastične franšize napovedali 20 TV serij in filmov ter 30 drugih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Rogue Squadron, ki je naslednji film v franšizi Vojna zvezd, bo umeščen v "prihodnje obdobje galaksije", gledalcem pa bo dostopen v božičnem času leta 2023. "Ta zgodba bo predstavila novo generacijo pilotov, ko si prislužijo krila in tvegajo svoja življenja," je na Disneyjevem dnevu za investitorje dejala predsednica filmskega podjetja Lucasfilm Kathleen Kennedy.

Patty Jenkins, ki bo prva režiserka celovečerca v franšizi Vojna zved, je takoj po naznanitvi na Twitterju zapisala, da jo je za režijo filma navdihnil njen oče, pilot vojnega letalstva. "Ko je ob služenju državi izgubil svoje življenje, je to v meni prebudilo željo, da bi to tragedijo in razburljivost nekoč prelevila v najboljši film o bojnih pilotih vseh časov," je dejala.

Kathleen Kennedy je poleg Rogue Squadron naznanila še seriji Rangers of the New Republic in Ahsoka, ki ju bosta za platformo pretočnih vsebin Disney Plus ustvarila Jon Favreau in Dave Filoni. Seriji se bosta odvijali sočasno, pripetljaje pa bosta delili s serijo The Mandalorian o medgalaktičnem lovcu na glave, ki je na begu z malim Yodo.

Y1cUSdKtbV0

"Te medsebojno povezane serije in prihodnje zgodbe bodo navduševale nova občinstva, se poklonile našim najbolj zagretim navdušencem in bodo dosegle razburljiv višek," je dodala Kathleen Kennedy.

Med serijami v franšizi Vojna zvezd bo tudi Lando, ki bo temeljila na Landu Calrissianu, priljubljenemu liku originalne trilogije. Pod serijo se bo podpisal režiser filma Dear White People Justin Simien.

Na Disney Plus bo prišel še spin-off serije Rogue One z naslovom Andor, katere produkcija se je že začela v Londonu. Andor bo po besedah igralca Diega Lune podala zgodbo o nastajanju revolucije. Igralski zasedbi se pridružujeta Stellan Skarsgard in Fiona Shaw, filmski ekipi pa scenarist Tony Gilroy.

Za Disney Plus napovedujejo še serijo Obi-Wan Kenobi s Haydenom Christensenom in Ewanom McGregorjem in srhljivko The Acolyte v režiji Leslye Headland. Scenarij za še en film Vojne zvezd pa trenutno piše Taika Waititi.

Na dnevu za investitorje je Disney napovedal načrte za deset filmov oziroma serij v franšizi Vojna zvezd in prav toliko v Marvelovem filmskem vesolju ter 15 Disneyjevih serij in 15 Disneyjevih filmov, ki bodo na ogled v prihodnjih letih na Disney Plus, še navaja AFP.