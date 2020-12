Zaščita 1,8 milijarde ljudi je odvisna od zdravstvenih ustanov, ki nimajo dostopa do čiste vode

Unicef in WHO opozarjata, da svet ne more premagati covida-19 brez osnovnih sanitarnih pogojev

Henrietta Fore

© unicef.org

Zdravstvena zaščita približno 1,8 milijarde ljudi po vsem svetu je odvisna od zdravstvenih ustanov, ki nimajo dostopa do čiste vode, zato so bolniki in zdravstveni delavci izpostavljeni boleznim, kot je covid-19, sta danes opozorila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in Sklad ZN za otroke Unicef.

V poročilu, ki temelji na podatkih iz 165 držav, sta WHO in Unicef opozorila na veliko pomanjkanje osnovnih sanitarnih in higienskih pogojev v zdravstvenih ustanovah, še posebej v najmanj razvitih državah sveta, predvsem v Afriki in Aziji.

Vsaka četrta zdravstvena ustanova na svetu nima neposrednega dostopa do čiste vode, vsaka tretja nima pogojev za ustrezno higieno rok, vsaki deseti pa manjkajo osnovna stranišča. Covid-19 je razkril ključne slabosti v sistemu zdravstvene oskrbe, vključno z neprimernimi pogoji za preprečevanje in nadzor nalezljivih bolezni, sta v poročilu opozorila WHO in Unicef.

Takšna infrastruktura je "bistvena za zaustavitev covida-19," je opozoril generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Pošiljanje zdravstvenih delavcev in ljudi, ki potrebujejo zdravljenje, v objekte brez čiste vode, stranišč ali celo mila ogroža njihova življenja," pa je poudarila izvršna direktorica Unicefa Henrietta Fore.

Do leta 2030 bi bilo v teh državah potrebnih 3,6 milijarde dolarjev za postavitev in izvajanje osnovne sanitarne infrastrukture.

Medtem ko voditelji delajo načrte o obnovi sveta po pandemiji, se je treba zavedati, da boljša zdravstvena higiena ni le možnost, ampak je nuja, je dejala Fore.