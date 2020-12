Evropa žuga Janši: »Ukinitev financiranja STA je nesprejemljiva in nedemokratična«

Združenje tiskovnih agencij poslalo javno pismo predsedniku slovenske vlade Janezu Janši in obsodilo pritisk na neodvisnost Slovenske tiskovne agencije (STA)

Uvod v pismo Janezu Janši

Ukinitev financiranja STA je mogoče razumeti izključno kot obliko pritiska na neodvisnost STA, to ravnanje je nesprejemljivo in ga obsojamo, je sporočilo Evropsko združenje tiskovnih agencij (EANA). Javno je objavilo pismo, ki ga je prejšnji teden poslalo premierju Janezu Janši. Združenje vlado poziva, naj nemudoma zagotovi financiranje STA.

EANA, ki združuje 32 evropskih tiskovnih agencij, med njimi francosko AFP in nemško dpa, je danes opozorila, da je v zvezi z ukinitvijo financiranja pismo Janši poslalo prejšnji teden, 10. decembra, vendar pa doslej od slovenskih oblasti odgovora ni prejela.

Združenje je pismo poslalo "v dobrem duhu dialoga", ki bi moral temeljiti na iskanju dobronamernih rešitev težke situacije, v katero "je bila potisnjena naša članica STA zaradi odločitve slovenske vlade", so zapisali.

"Prepričani smo, da se tudi vi strinjate z nami, ko poudarjamo pomen svobode medijev pred kakršnim koli političnim vmešavanjem," je združenje zapisalo v pismu Janši. "Poleg tega verjamemo v popolno in odprto demokratično upravljanje Slovenije, njene vlade in vaših dejanj kot premierja," so zapisali.

Evropsko združenje tiskovnih agencij (EANA)

EANA je premierja v pismu seznanila, da se je pridružila pozivu komisarke Sveta Evrope za človekove pravice Dunje Mijatović, naj vlada nemudoma zagotovi financiranje STA.

V pismu Janši EANA opozarja, da je ob upoštevanju javno objavljenega pravnega mnenja urada vlade za zakonodajo in ločenega pravnega mnenja, ki ga je naročilo vodstvo družbe STA, začasna ustavitev financiranja agencije in njene javne službe očitno neupravičena.

"Iz naše analize dejstev je začasno ustavitev financiranja mogoče pojasniti le kot obliko pritiska na neodvisnost STA, to je ravnanje, ki je nesprejemljivo in ga obsojamo, če je temu tako, saj je v nasprotju z osnovnimi vrednotami našega zavezništva in celo nasprotuje temeljnim načelom demokratičnih družb," so zapisali v pismu Janši.

Združenje tiskovnih agencij je Janšo pozvalo, naj kot najvišji predstavnik izvršne veje oblasti deluje "v skladu z in v duhu pooblastil, ki vam jih je poverilo slovensko ljudstvo" in razreši situacijo s preprostim ukrepom za ponovno vzpostavitev financiranja STA.

Pismo sta podpisala predsednik združenja in direktor nemške tiskovne agencije dpa Peter Kropsch ter generalni sekretar združenja Alexandru Ion Giboi.