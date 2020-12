Hojs: »Če ne boste imeli nameščene aplikacije, se boste morali vrniti domov«

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je napovedal, da bo policija preverjala tudi uporabo aplikacije

Od torka bo prebivalcem osrednjeslovenske, goriške, obalno-kraške in gorenjske statistične regije dovoljeno gibanje znotraj statistične regije, če uporabljajo aplikacijo #Ostanizdrav. Kot je na novinarski konferenci povedal notranji minister Aleš Hojs, bodo policisti lahko kaznovali občane, če bodo zunaj občine prebivališča brez aplikacije.

Ukrep bo veljal od torka do vključno 23. decembra. Kot je na novinarski konferenci o aktualnih razmerah glede covida-19 napovedal Hojs, bo vlada tudi ta ukrep presojala na sedem dni, prvič bi lahko o tem odločala že v četrtek.

Občan bo moral ob prehodu občinske meje policistu na telefonu pokazati nameščeno aplikacijo, je napovedal minister. Če aplikacije ne bo imel nameščene, mu policist prehoda meje občine ne bo dovolil. Občan se bo tako moral vrniti domov. V odloku je predvidena tudi kazen za občana, ki ga bo policist ustavil v občini, ki ni občina njegovega prebivališča, in ne bo imel nameščene aplikacije.

Na notranjem ministrstvu so za STA pojasnili, da policija ne bo nadzorovala uporabe aplikacije, temveč bo nadzirala gibanje med občinami v okviru rednih in naključnih nadzorov. Oseba, ki bo ob prehodu občinske meje želela uveljaviti to izjemo za prehod občine, bo policistu pokazala, da uporablja aplikacijo. Uporaba aplikacije je prostovoljna, so poudarili.

"Če oseba aplikacije ne uporablja, ali je ne želi pokazati, šteje, da izjema zanjo ne velja - podobno kot to velja za osebe, ki prehajajo meje občine in ne izkažejo ene izmed 13 trenutno veljavnih izjem," so zapisali. Občan, ki krši odlok, ki omejuje gibanje med občinami, in ne uspe dokazati ene od izjem, se lahko kaznuje z globo med 400 in 4.000 evri.

"Ne gre za pregledovanje elektronskih naprav," je dejal minister. Dodal je, da če so prebivalci lahko poleti, v času omejitve prehajanja meje s Hrvaško, lahko pokazali policistu na meji med Hrvaško in Slovenijo sms sporočilo kot dokaz, kdaj so mejo prestopili, to tudi zdaj ni sporno.

Kontrole prehajanja meja občin in uporabe aplikacije bodo po njegovih besedah potekale naključno. "V Sloveniji ne razpolagamo s tako velikim številom policistov, da bi lahko na vsaki občinski meji postavili patruljo," je dejal.

Kot je dejal minister, se o prehodu meje za tiste skupine prebivalcev, ki nimajo pametnega telefona oziroma njihov telefon ne omogoča namestitve aplikacije #Ostanizdrav, zaenkrat niso pogovarjali. V to skupino po njegovem sodijo predvsem starejši. "Glede na dobro znano epidemiološko stanje in kategorizacijo vseh rizičnih skupin, kjer so posebej rizični starejši, zaenkrat nismo ocenili, da bi bilo nujno potrebno to vprašanje postaviti na mizo," je povedal. S sproščanjem, tako Hojs, omogočajo predvsem tistim, ki aplikacijo imajo, da prečkajo občinsko mejo.

Na vprašanje, ali pri prehodu občinske meje ostaja izjema pri prebivalcih manjših občin, ki v svoji občin nimajo na voljo vseh nujnih storitev in so se do sedaj po te zadeve lahko odpravili v sosednje občine, je povedal, da ta zadeva tudi do zdaj ni bila zapisana v odloku.

Na primeru zaposlenega, ki prihaja na delo v eno od omenjenih štirih regij iz preostalih regij, kjer sproščanje ukrepov še ne velja, pa je Hojs pojasnil, da lahko ta oseba v regiji le dela, ne more pa na primer nakupovati.

Glede morebitnega sproščanja prehodov med občinami v preostalih statističnih regijah je pojasnil, da se bo odločalo na podlagi načrta za sproščanje ukrepov.

Sicer je Hojs dejal, da so na nedeljski seji obravnavali predvsem ukrepe, sprejete v Nemčiji. "Kot veste se v Nemčiji zadeve relativno strogo zapirajo. Omejitve v času božičnih in novoletnih praznikov bodo precej večje, kot so bile do sedaj. Pogledali bomo, kaj počnejo Nemci, in verjetno po njihovem vzoru podobne omejitve ali sprostitve pripravili tudi za naše praznike," je napovedal in dodal, da bodo pripravili tudi osnutke odlokov, ki bodo veljali od 24. decembra do konca novoletnih praznikov.

-ti-M91v28Q