Wolt bo na dom dostavljal tudi knjige

Ljubljanski uporabniki lahko zdaj prek dostavljalca hrane na svoj dom prejmejo tudi knjige

© wolt.com

V Ljubljani lahko bralci na svoj dom prejmejo izbrane uspešnice iz knjigarne Beletrina, ki se je pridružila dostavljavcu hrane Woltu, ki je svojo ponudbo razširil tudi na druge izdelke. Iz Beletrine so sporočili, da bodo uporabniki v dobre pol ure po opravljenem naročilu na dom dobili želeno knjigo.

Nakupovanje različnih dobrin, tudi knjig, se je v zadnjem obdobju preselilo na splet, zaradi česar so v predprazničnem času dostavne službe izjemno obremenjene. V Beletrini so s tem, ko so se povezali z dostavno službo Wolt, čas dostave v Ljubljani skrajšali na povprečnih 35 minut od naročila. Knjige je mogoče naročiti na naslove v Ljubljani, ki so od Beletrinine knjigarne na Novem trgu 2 oddaljeni do štiri kilometre zračne linije, so zapisali pri Beletrini.

Uporabnik nakup opravi tako, da na spletni strani Wolt pregleda Beletrinino ponudbo, izbere knjigo ali več knjig ter odda naročilo. Novi uporabniki Wolta predhodno opravijo še registracijo, pri čemer lahko z vpisom kode Beletrina izkoristijo darilni bon za šest evrov, ki ga lahko unovčijo kot popust pri prvem naročilu v Beletrinini knjigarni na Woltu.

V ponudbi je 50 izbranih uspešnic, so med drugim: prvi del biografske trilogije Prešernovega nagrajenca Ferija Lainščka z naslovom Kurji pastir, s kresnikom nagrajeni prvenec Bronje Žakelj Belo se pere na devetdeset, 1. letnik zbirke Klasična Beletrina, roman In ljubezen tudi Draga Jančarja, ki je letos prejel avstrijsko državno nagrado za evropsko literaturo, in napeta kriminalka Kolesar, prvenec novinarja Vala 202 Marka Radmiloviča.

Beletrinina knjigarna na Woltu bo odprta od ponedeljka do petka med 10. in 17. uro in v soboto med 11. in 14. uro, naročila pa je mogoče oddati tudi dan prej, so še sporočili iz Beletrine.