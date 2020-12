Simoniti trdi, da delo novinarjev terja veliko manj znanja kot izdelava avtomobilov

Minister za kulturo je neposredno načrtno in zelo zavestno užalil novinarsko delo in novinarski poklic

Minister Vasko Simoniti je na včerajšnjem Odboru za kulturo ob bok razpravi o podrejanju slovenskih medijev, sploh v luči s strani njegove vlade ustavljenega financiranja Slovenske tiskovne agencije, med drugim povedal: "To pa moram kritizirati poslanko SDS (tj. Mojco Škrinjar), da se avtomobilov in delanja vesti ne more primerjati. Za avtomobile je treba ogromno, ogromno znanja."

V svojem kratkem nastopu, v katerem je mrgolelo arogance, zvišenosti in poniževanja, je s ciničnim obratom celo zanikal težaven 'delovni proces', na katerega je skozi primerjavo opozorila poslanka njegove stranke, ko je ustvarjanje avtomobilov omenila skozi analogijo.

Vasko Simoniti,

minister za kulturo RS

Povedano drugače, minister je neposredno načrtno in zelo zavestno užalil novinarsko delo in novinarski poklic kot takšen in ga opisal na način, kakor da zanj ni potrebno nobeno posebno znanje in sposobnosti, delo v medijih, ki jih pokriva znotraj svojega resorja ministrstva, pa temu ustrezno degradiral in posmehljivo zavrnil. Stališče, ki odpira vrsto vprašanj okoli presoj, povezanih z vrednotenjem, novinarskimi statusi, vpisov v razvid medijev in situacijami, v katerih se končno minister zelo rad izgovarja na svoje diskrecijske pravice.

Nekaj, kar bi glede na stopnjo arogance terjalo odločen odziv vseh delujočih v novinarstvu in medijih.

"Takšna žalitev je nevredna funkcije ministra za kulturo, ki bi se moral zavzemati za medije in njihovo avtonomijo, in le pritrjuje že večkrat jasno izraženi nameri predstavnikov te stranke po popolni razgradnji svobodnega novinarstva in medijev."



Društvo novinarjev Slovenije (DNS)

V Društvu novinarjev Slovenije (DNS) so denimo zapisali, da Simonitijeve besede obsojajo. "Takšna žalitev je nevredna funkcije ministra za kulturo, ki bi se moral zavzemati za medije in njihovo avtonomijo, in le pritrjuje že večkrat jasno izraženi nameri predstavnikov te stranke po popolni razgradnji svobodnega novinarstva in medijev," so opozorili.

