Sindikat novinarjev na tožilstvo naznanil kaznivo dejanje zoper direktorja Ukoma Uroša Urbanijo

Po skrbni preučitvi dejstev utemeljeno domnevajo, da je Urbanija zlorabil uradni položaj, prekoračil pooblastila, z nevestnim delom pa povzroča škodo opravljanju javne službe STA in tudi informiranju državljanov

Uroš Urbanija, direktor vladnega urada za komuniciranje

© UKOM / Gov.si

Zaradi prekinitve financiranja javne službe STA je Sindikat novinarjev Slovenije v petek na državno tožilstvo podal naznanilo kaznivega dejanja zoper direktorja Ukoma Uroša Urbanijo. Ukom pa je ovadil direktorja in nadzornike STA ter predhodnico Urbanije Kristino Plavšak Krajnc.

Kot so navedli v izvršnem odboru sindikata, po skrbni preučitvi dejstev utemeljeno domnevajo, da je Urbanija zlorabil uradni položaj, prekoračil pooblastila, z nevestnim delom pa povzroča škodo opravljanju javne službe STA in tudi informiranju državljanov.

Direktor Urada vlade RS za komuniciranje (Ukom) je po navedbah sindikata zavestno prekršil 3. člen zakona o STA, ki določa, da v imenu ustanovitelja, Republike Slovenije, pravice družbenika izvaja vlada. S prekinitvijo financiranja je direktor Ukoma tako svojevoljno in nepooblaščeno posegel v uzakonjene pravice ustanovitelja in njegovega zastopnika, kot tudi v njuno zakonsko dolžnost zagotovitve institucionalne avtonomije in uredniške neodvisnosti ter financiranja javne službe STA, menijo v sindikatu.

Z nezakonitim ravnanjem Urbanije "je nastala in nastaja velika premoženjska škoda, ogrožena je dejavnost nacionalne tiskovne agencije, stabilnost njenega poslovanja ter socialna eksistenca in izplačila za opravljeno delo več kot 100 redno zaposlenih in zunanjih sodelavcev, s čimer trpi njihova in socialna varnost njihovih družin", so zapisali v sporočilu za javnost.

Dodali so, da sindikat obsoja nezakonito finančno izsiljevanje in pritisk na javni medij, ki ga izvaja direktor Ukoma, in pozvali vlado, naj izpolni zakonske obveznosti ustanovitelja do stabilnega financiranja javne službe v letošnjem in prihodnjem letu, s tem pa izpolni tudi dolžnost do zagotavljanja pogojev uresničevanja javnega interesa informiranja državljanov.

Urbanija je sicer včeraj na seji odbora DZ za kulturo sporočil, da je Ukom vložil naznanilo kaznivega dejanja zoper direktorja STA Veselinoviča, prejšnjo direktorico Ukoma Kristino Plavšak Krajnc in nadzornike STA.

Ukom je financiranje javne službe zamrznil ob sklicevanju na pogodbo, sklenjeno med STA in Ukomom, saj izplačilo sredstev pogojuje s pridobitvijo določenih podatkov. Na STA pa so pojasnili, da želi Ukom podatke, ki presegajo informacije o namenski porabi sredstev za javno službo, ki da jih sicer Ukomu redno posredujejo, pač pa posegajo v njeno tržno dejavnost. Do teh pa je upravičena zgolj vlada kot edina družbenica in ne Ukom, navajajo.