V Nemčiji bi lahko večino prebivalstva cepili do jeseni 2021

Cepljenje proti covidu-19

© Wikimedia Commons

Po oceni nemškega ministra za zdravje Jensa Spahna bi lahko do konca poletja 2021 proti covidu-19 cepili okoli 60 odstotkov prebivalstva. Izrazil je še željo, da bi prvo cepivo v EU odobrili še pred božičem, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Naš cilj je, da bo dovoljenje izdano še pred božičem in da bomo potem še letos začeli cepiti," je dejal Spahn v ponedeljek za nemško televizijo ZDF.

Predvideva še, da bi lahko do konca poletja cepivo proti covidu-19 prejelo že več kot polovica državljanov. Za učinkovito spopadanje s pandemijo mora biti precepljenost v družbi po oceni Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) med 60 in 70 odstotki.

Trenutno čakajo na odločitev Evropske agencije za zdravila (Ema), ki bo predvidoma do 29. decembra sprejela odločitev o odobritvi cepiva proti covidu-19 ameriškega Pfizerja in nemškega BioNTecha. V ZDA, Kanadi in Veliki Britaniji z omenjenim cepivom že poteka množično cepljenje.

Spahn je pojasnil, da bodo v prvem četrtletju prejeli predvidoma 12 do 13 milijonov odmerkov cepiva. Če bodo v tem času odobrili še kakšno cepivo, bodo lahko cepili še več ljudi. Po njegovi presoji je zelo realno, da bi že v prvem četrtletju odobrili še cepivo podjetij AstraZeneca ali Johnson & Johnson.

Spahn je pojasnil, da bodo v prvem četrtletju prejeli predvidoma 12 do 13 milijonov odmerkov cepiva. Če bodo v tem času odobrili še kakšno cepivo, bodo lahko cepili še več ljudi. Po njegovi presoji je zelo realno, da bi že v prvem četrtletju odobrili še cepivo podjetij AstraZeneca ali Johnson & Johnson.

V Nemčiji medtem še naprej beležijo visok delež novih okužb z novim koronavirusom. V zadnjem dnevu so potrdili 14.432 okužb, umrlo pa je 500 ljudi. Najbolj črn dan je bil v Nemčiji v petek, ko so potrdili 29.875 okužb in 598 smrti. Od jutri bodo v veljavi strogi ukrepi za zajezitev pandemije, saj bodo zaprte šole in večina trgovin, omejili pa bodo tudi druženja.