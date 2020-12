Tudi Putin pred Janšo čestital Bidnu za zmago

Ruski predsednik je bil eden zadnjih voditeljev, ki doslej Bidnu ni čestital za zmago

Vladinir Putin

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes čestital Joeu Bidnu za zmago na novembrskih predsedniških volitvah v ZDA in izrazil upanje, da bi državi lahko kljub razlikam prispevali k reševanju izzivov, s katerimi se sooča svet, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Bidnu je danes čestital tudi poljski predsednik Andrzej Duda.

Putin je novoizvoljenemu ameriškemu predsedniku zaželel veliko uspeha in izrazil pripravljenost za sodelovanje, so sporočili v Kremlju.

V čestitki, ki jo je poslal Bidnu, je ruski predsednik izrazil prepričanje, da ZDA in Rusija "nosita posebno odgovornost za globalno varnost in stabilnost". Ocenil je, da bi Rusija in ZDA lahko "kljub razlikam resnično prispevale k reševanju številnih težav in izzivov, s katerimi se trenutno sooča svet".

Med njimi je bil do danes tudi poljski predsednik Duda, ki je v čestitki Bidnu zaželel "zelo uspešen mandat". Poudaril je tudi poljsko-ameriško strateško partnerstvo in izpostavil vlogo ZDA pri krepitvi vzhodnega krila zveze Nato. Duda je ob tem Bidna povabil na obisk na Poljsko, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Medtem slovenski premier Janez Janša novoizvoljenemu predsedniku ZDA za zmago še ni čestital.