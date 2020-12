DeSUS v četrtek o izstopu iz Janševe koalicije

Člane stranke motijo ideološke teme, napadi na medije ter približevanje Slovenije Madžarski in Poljski. Prav tako jih moti sodelovanje v vladi, ki nima rešitev za izhod iz epidemije koronavirusa.

Organi DeSUS bodo v četrtek razpravljali o morebitnem izstopu iz koalicije, je po srečanju z opozicijskimi strankami, ki so vključene v koalicijo KUL, napovedal predsednik DeSUS Karl Erjavec. Izvršni odbor stranke pa bo obenem odločal tudi o pobudi za izključitev poslanca Roberta Polnarja iz DeSUS.

Po Erjavčevih besedah so se danes s strankami LMŠ, SD, Levica in SAB pogovarjali o položaju DeSUS v trenutni koaliciji ter možnosti, da bi stranka upokojencev postala del koalicije KUL. V DeSUS bodo o tem razpravljali v četrtek, ko se bosta sestala izvršni odbor in svet stranke, je napovedal Erjavec.

Pojasnil je, da so v stranki pritiski s terena zelo močni, saj je članstvo zelo nezadovoljno z delom aktualne vlade. Motijo jih ideološke teme, napadi na medije ter približevanje Slovenije Madžarski in Poljski. Prav tako jih moti sodelovanje v vladi, ki se je "nekako iztekla" in nima rešitev za izhod iz epidemije koronavirusa.

Izvršilni odbor DeSUS bo odločal tudi o pobudi za izključitev poslanca Roberta Polnarja iz stranke. Očitajo mu neprimerne izjave in žaljiv nastop do stranke. Erjavec je ob tem izrazil pričakovanje, da ob Polnarjevi izključitvi iz stranke ta tudi ne bo več član poslanske skupine DeSUS.

Erjavec je spomnil, da je že pred volitvami 2018 jasno povedal, da se ne vidi v vladi Janeza Janše, v teh devetih mesecih aktualne vlade pa so po njegovih besedah tudi državljani spoznali, zakaj si tega nikoli več ne želi. Z uresničevanjem koalicijske pogodbe sedanje vlade sicer v DeSUS nimajo težav, pričakujejo pa, da se bodo njihove zahteve uresničevale tudi v morebitni novi koaliciji.

Odločitve o mandatarskem kandidatu koalicije KUL sicer po Erjavčevih besedah še niso sprejeli, saj morajo najprej opraviti razpravo na organih strank. Je pa potrdil, da je sam eden od kandidatov. Predsednik DeSUS je ob spomnil tudi na vlogo SMC, od katere pričakujejo, da se opredeli do različnih pobud.

