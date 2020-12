Protikorupcijska komisija bo preiskovala tudi ministra Počivalška

Sum kršitve integritete pri nabavah zaščitne opreme

Zdravko Počivalšek, minister, ki ga preiskuje KPK

© Borut Krajnc

Komisija za preprečevanje korupcije KPK) je po izvedenem tematskem nadzoru nabav zaščitne opreme uvedla 21 preiskav suma kršitve integritete uradne osebe. Med drugim je uvedla preiskave zoper ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška, nekdanjega državnega sekretarja Aleša Cantaruttija in nekdanjega uslužbenca zavoda za blagovne rezerve Ivana Galeta.

Poleg omenjenih bo Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) preiskovala še v. d. direktorja Zavoda RS za blagovne rezerve Tomija Rumpfa, nekdanjega direktorja zavoda Antona Zakrajška, uslužbenca zavoda Alojzija Černeta in Marka Naraločnika ter uslužbenko ministrstva za gospodarstvo Andrejo Potočnik, so sporočili iz KPK.

Kot so spomnili v komisiji, je KPK v okviru tematskega nadzora v zavodu za blagovne rezerve in drugih subjektih javnega sektorja, ki so izvajali nabavo zaščitne opreme, potrebne pri obvladovanju širjenja nalezljive bolezni covid-19 zaznala večje število korupcijskih tveganj. Zato je pristojnim podala priporočila. Hkrati pa je zaznala tudi nekatere sume kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, zaradi katerih je v novembru uvedla 21 preiskav.

"Obravnavane osebe bodo imele v postopku preiskave vse pravice v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku, prav tako bodo imele možnost pojasniti svoja ravnanja."

Vse postopke je KPK uvedla zaradi suma kršitve integritete uradne osebe. Sume kršitev je zaznala v osmih poslih, v katerih so bili izbrani ponudniki Public Digital Infrastructure, Hmezad - TMT, Gorenje gospodinjski aparati, GenEplanet diagnostika, Cross Continental, Dobnik Trade, Tehno-Mag in Medicop.

Kot so poudarili v KPK, bo šele preiskava pokazala, ali bodo zaznani sumi kršitev tudi potrjeni ali pa bodo ovrženi. "Obravnavane osebe bodo imele v postopku preiskave vse pravice v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku, prav tako bodo imele možnost pojasniti svoja ravnanja," so še zagotovili v KPK.