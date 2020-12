Janša »izginil« iz mladinske TV-oddaje o populizmu

TV Slovenija je iz že predvajane izobraževalne oddaje Populizem pozneje umaknila nekaj kadrov s predsednikom vlade Janezom Janšo

Janez Janša, predsednik vlade RS

Izobraževalna oddaja Populizem na TV Slovenija je sredi septembra izginila iz spletnega arhiva javne radiotelevizije. V službi za komuniciranje RTVS so pojasnili, da so oddajo umaknili, ker urejajo avtorske pravice za uporabljeni material za objavo na spletu.

Oddajo, ki je bila del izobraževalnega programa iz serije Na kratko, so približno mesec dni kasneje vrnili v svoj spletni arhiv.

Toda v novi različici oddaje ni več kadrov s fotografijo predsednika vlade Janeza Janše, njegove žene in sinov na smučanju, ki jo je premier na svojem javnem twitter profilu objavil konec februarja. Poleg posnetkov tvita v novi različici oddaje Na kratko o populizmu ni bilo kadrov Janeza Janše in madžarskega premiera Viktorja Orbána iz uradnega srečanja.

»RTVS bi morala spremembe v oddaji pojasniti. To je pomembno zaradi transparentnosti, še posebno v luči domneve, da so to storili, ker jih je strah oblasti.«



Brankica Petković,

Mirovni inštitut

Šele v tretjem odgovoru so na RTVS pojasnili, da so iz oddaje umaknili tudi te, in sicer v skladu z vsebinskimi smernicami, po katerih morajo imeti oddaje izobraževalnega programa »trajno vrednost«.

Sandra Bašić Hrvatin, profesorica novinarstva s primorske fakultete za humanistične študije, je opozorila, da sklicevanje RTVS na trajno vrednost izobraževalnega programa ni skladno z njenimi poklicnimi merili in načeli: »Tega stavka ni v nobenem dokumentu, ki je javno objavljen na spletni strani.«

Brankica Petković z mirovnega inštituta meni, da bi moralo uredništvo pojasniti spremembe pri vsakem že objavljenem novinarskem prispevku. »To je pomembno zaradi transparentnosti, še posebno v luči domneve, da so to storili, ker jih je strah oblasti.«

Odlomek iz oddaje

