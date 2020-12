Tudi Bolsonaro čestital Bidnu za zmago. Janša pa še vedno ne.

Brazilski populistični predsednik je med kampanjo sicer odkrito podpiral Donalda Trumpa

Jair Bolsonaro

© Fabio Rodrigues Pozzebom / Wikimedia Commons

Tudi brazilski predsednik Jair Bolsonaro je v torek čestital Joeju Bidnu za zmago na ameriških predsedniških volitvah, ki so potekale 3. novembra. Dodal je še, da je pripravljen sodelovati z novo vlado in nadaljevati zavezništvo med Brazilijo in ZDA.

"Čestitke predsedniku Joeu Bidnu z mojimi najlepšimi željami in upanjem, da bodo ZDA še naprej dežela svobodnih in dom pogumnih," je na Twitterju zapisal Bolsonaro, ki je pri tem parafriziral del ameriške himne.

Bolsonaro je med kampanjo odkrito podpiral republikanca Donalda Trumpa kot svojega zaveznika in je napovedal, da bo odpotoval v Washington ob začetku njegovega drugega mandata v Beli hiši. Bidnu je čestital šele potem, ko je njegovo zmago uradno potrdil kolegij elektorjev.

Medtem slovenski premier Janša Janša še vedno ni čestital novoizvoljenemu predsedniku Joeu Bidnu.