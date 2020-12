Biden napovedal, da se bo cepil javno

Ne želi pa ustvarjati vtisa, da prehiteva vrsto, zato se bo cepil, ko bo na vrsti

Joe Biden

© Gage Skidmore / Wikimedia Commons

Novoizvoljeni ameriški predsednik Joe Biden je včeraj dejal, da so mu zdravstveni strokovnjaki priporočili, naj se čim prej cepi proti covidu-19. Dodal je, da se je pripravljen cepiti pred javnostjo takoj, ko bo to mogoče. Ne želi pa ustvarjati vtisa, da prehiteva vrsto, zato se bo cepil, ko bo na vrsti.

"Doktor Fauci je priporočil, da se čim prej cepim. Zagotavljam, da se bo to zgodilo, ko pridem na vrsto. O tem, kdaj se bom cepil, bom povedal vnaprej, to bom naredil javno," je dejal 78-letni Biden glede poziva direktorja inštituta za nalezljive bolezni pri Nacionalnem inštitutu za zdravje in njegovega glavnega zdravstvenega svetovalca Anthonyja Faucija.

Fauci je postal znan s svojimi zdravstvenimi nasveti, ki jih predsednik ZDA Donald Trump med pandemijo večinoma ni upošteval. Trumpu je sicer pogosto tudi javno nasprotoval, a je še vedno tudi član delovne skupine za boj proti koronavirusu v Beli hiši.

Nekdanji predsedniki ZDA Barack Obama, George Bush mlajši in Bill Clinton so že prej napovedali, da se bodo javno cepili, da pokažejo, da je cepivo varno in učinkovito. Trump, ki je covid-19 že prebolel, ni povedal, ali se bo cepil. McEnanyjeva je zagotovila, da se bo cepil takoj, ko se bo za to odločila njegova zdravniška ekipa.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Kayleigh McEnany je napovedala, da se bodo javno cepili številni visoki predstavniki vlade, ker veliko Američanov dvomi v varnost cepiva.

V ZDA se je v ponedeljek začelo množično cepljenje proti covidu-19 s cepivom, ki sta ga razvila ameriški Pfizer in nemški BioNTech. Najprej so začeli cepiti zdravstvene delavce, nato pridejo na vrsto varovanci domov za ostarele, kronični bolniki in tisti, ki so najbolj ogroženi.

Uprava za hrano in zdravila (FDA) naj bi do konca tedna odobrila še izredno uporabo cepiva podjetja Moderna.