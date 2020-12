»Zaščita teh otrok, med katerimi je veliko beguncev, mora biti prioriteta«

V etiopski regiji Tigray 2,3 milijona otrok brez pomoči

Otrok v Tigrayu

© unicef.org

Približno 2,3 milijona otrok v etiopski regiji Tigray je odrezanih od humanitarne pomoči, medtem ko se nadaljuje nasilje, so v torek posvarili pri Skladu ZN za otroke (Unicef). Kljub dogovorom z etiopsko vlado humanitarne organizacije še vedno nimajo dostopa do Tigrayja, poroča britanski BBC.

"Zaščita teh otrok, med katerimi je veliko beguncev in notranje razseljenih, mora biti prioriteta," so sporočili iz Unicefa.

Opozorili so, da kljub dogovorom z vlado humanitarne organizacije še vedno nimajo dostopa do regije, kjer že od začetka novembra potekajo spopadi. "Dlje ko bodo zavlačevali dostop, hujše bodo razmere, saj bo zmanjkalo zalog," so posvarili. Pri tem so pojasnili, da v regijo med drugim dostavljajo terapevtsko hrano, ki pomaga pri podhranjenosti, pa tudi vodo, zdravila in gorivo.

SQrgq0cZdWI

"Pozivamo k vzpostavitvi nujnega, stabilnega, brezpogojnega in objektivnega humanitarnega dostopa do vseh družin v stiski, kjerkoli so," so dodali.

Vlada trdi, da nadzoruje regijo in da je konflikt končan, vendar tigrajska Ljudska osvobodilna fronta (TPLF) še vedno nadaljuje spopade na več frontah. Domnevajo, da so spopadi terjali že več tisoč življenj, okoli 50.000 ljudi pa je zbežalo v sosednji Sudan.