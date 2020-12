Orbanov evroposlanec se je opravičil za primerjave z gestapom

To je storil nekaj ur pred načrtovanim odločanjem v EPP o njegovi izključitvi

Tamas Deutsch

© Wikimedia Commons

Madžarski evroposlanec Tamas Deutsch se je opravičil za svoje besede, ko je vodjo Evropske ljudske stranke (EPP) Manfreda Webra primerjal z gestapom, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. To je storil nekaj ur pred načrtovanim odločanjem v EPP o njegovi izključitvi, a so to odločanje zdaj preložili.

"Da bi se izognili nadaljnjim nesporazumom, vzamem nazaj izrečene primerjave, da tako ne bo več napetosti znotraj EPP," je v torek sporočil Deutsch, vodja delegacije madžarske vladajoče stranke Fidesz v Evropskem parlamentu.

Po poročanju madžarske tiskovne agencije MTI je poslanske kolege v EPP tudi pozval, naj ga ne izključijo iz te največje politične skupine v Evropskem parlamentu, saj si on in tudi Fidesz želijo še naprej ostati dejavni člani EPP.

Iz kabineta madžarskega premierja Viktorja Orbana so včeraj sporočili, da v EPP ne bo glasovanja o izključitvi Deutscha. Preložitev glasovanja je predlagala nemška delegacija.

Pobudo za izključitev Deutscha iz EPP je sicer podal avstrijski evroposlanec Othmar Karas. Zahteva, da se madžarskega poslanca izključi zaradi njegovih nesprejemljivih in neodgovornih izjav. Poslanci EPP bi morali biti bolj zadržani, je menil Karas za Süddeutschen Zeitung. "Gre za nekaj temeljnega, za našo držo in razumevanje, kako naj bi bila videti prihodnost Evrope," je poudaril Avstrijec, ki je tudi podpredsednik Evropskega parlamenta.

Izključitev Deutscha bi sicer lahko privedla tudi do odhoda ostalih evroposlancev iz vrst Fidesza iz EPP. Fidesz ima sicer v Evropskem parlamentu 13 poslancev in so četrta največja nacionalna delegacija v EPP, za nemško, poljsko in romunsko.

V zahtevi po izključitvi ga je po njegovih besedah podprlo še 40 članov politične skupine in "tiha večina". Skupina ima sicer 187 članov, med njimi so tudi štirje evroposlanci iz Slovenije.

Deutsch je sicer konec novembra v enem od intervjujev dejal, da ga Weber spominja na gestapo, ko v svojih govorih poudarja, da se tistemu, ki nima česa skrivati, ni treba bati mehanizma vladavine prava. Zaradi tega mehanizma sta Madžarska in Poljska namreč sprva blokirali sveženj za spoprijem Evrope s pandemijo covida-19.

Deutsch je nato pojasnjeval, da je bil ta njegov intervju popolnoma narobe interpretiran, zato se je Webru opravičil. Ker pa vsi s tem opravičilom niso bili zadovoljni, se je zdaj še enkrat opravičil, je poročala APA.

V EPP sicer že nekaj časa razmišljajo o izključitvi Fidesza madžarskega premierja Viktorja Orbana iz svojih vrst. To je aprila tudi uradno zahtevalo 13 članic EPP, a zaradi tehničnih ovir spričo pandemije covida-19 to odločanja o tem niso zaenkrat niso uspeli izvesti.

Članstvo Fidesza v EPP je zamrznjeno zaradi nespoštovanja vladavine prava. To pomeni, da se člani Fidesza ne udeležujejo strankarskih sestankov ter nimajo glasovalnih pravic in pravice kandidirati za položaje.