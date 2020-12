Nova spoznanja o covid-19 pri otrocih

Kako kužni so v resnici otroci? Velika raziskava v Avstriji je pokazala, da virus sars-cov-2 enako intenzivno napada učence in učitelje. A ne glede na to Avstrija ohranja odprte šole.

7. razred osnovne šole v kraju Ditzingen v Nemčiji

Ko človek vidi in sliši, kako dijaki med odmori v gručah klepetajo, se smejijo in se razposajeno zgrnejo v supermarket, kdor doživi, kako učenci norijo, tekajo in se prerivajo, se lahko samo čudi, da so šole tako dolgo delovale razmeroma varno.