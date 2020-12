Izvršni odbor DeSUS predlaga odhod iz koalicije

Obenem pa tudi, da podprejo predsednika stranke Karla Erjavca za mandatarja

Karl Erjavec ima razlog za veselje

Izvršni odbor DeSUS predlaga svetu stranke odhod iz koalicije Janeza Janše in da podprejo predsednika stranke Karla Erjavca za mandatarja morebitne nove vlade, so za STA potrdili v stranki. Če bodo člani sveta danes izglasovali odhod iz koalicije, pa je odprto vprašanje, kako bodo ravnali strankini poslanci oz. ali bodo odločitev spoštovali.

Poslanci DeSUS so namreč poleg poslancev SMC ključni za uspeh konstruktivne nezaupnice, ki jo napovedujejo v opozicijskih LMŠ, SD, Levici in SAB. Erjavec je možen kandidat za mandatarja.

A tudi po zadnjih informacijah ni izključeno, da bi se del poslancev DeSUS v primeru odločitve sveta stranke za odhod iz Janševe koalicije odločil za samostojno pot. Poslanci namreč večkrat izpostavijo, da jih v aktualni vladi motijo nekatere premierjeve poteze, ki razburjajo javnost, a da so zadovoljni z izpolnjevanjem koalicijskega sporazuma in zahtev DeSUS. Štirje poslanci DeSUS so tudi stopili na zavoro, ko je Erjavec le dva dni po vnovični izvolitvi za predsednika stranke predlagal odhod iz vlade.

Vodja poslancev DeSUS Franc Jurša je ob prihodu na današnje zasedanje organov stranke povedal le, da danes ne pričakuje nič novega. Minister za zdravje Tomaž Gantar pa je dejal, da ne ve, ali bodo poslanci spoštovali voljo stranke, a predvideva, da bodo.

Kako se bo odločil svet stranke, bo znano v prihodnjih urah.

Po ocenah Julijane Bizjak Mlakar iz gorenjske pokrajinske organizacije je za odhod iz koalicije dovolj razlogov. "Vendar bomo videli, kakšni bodo argumenti za odhod iz vlade in kakšni proti temu," je dejala ob prihodu na sejo sveta stranke. Po njenem mnenju je zadosten razlog za odhod iz koalicije to, da vlada v epidemiji ni zavarovala najranljivejših skupin in je Slovenija zato po smrtnosti bolnikov s covidom-19 vodeča država.

Zdravstveni resor sicer vodi minister iz vrst DeSUS, a Bizjak Mlakarjeva opozarja, da ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vodi NSi. Po njenih navedbah niso zagotovili ukrepov, s katerimi bi preprečili vnos novega koronavirusa v domove za starejše občane. Res pa je, da tudi zdravstvo ni poskrbelo za to, da bi iz domov za starejše na ustrezna mesta razporedili okužene z virusom, je ugotavljala.

Glede odnosa Erjavca s poslanci pa je Bizjak Mlakar dejala, da je predsednik odgovoren za to, da poišče rešitve, ki so pomembne za to, da DeSUS ostane na politični sceni.