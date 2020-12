Svet DeSUS za izstop iz vladne koalicije in podporo Erjavcu pri kandidaturi za mandatarja

Erjavec pričakuje, da bo odločitvam organov stranke sledila tudi poslanska skupina

Karl Erjavec ima razlog za veselje

Svet stranke DeSUS je izglasoval predlog za izstop iz vladne koalicije in podprl strankinega predsednika Karla Erjavca pri kandidaturi za mandatarja. Odločitev glede usode aktualnih ministrov prepuščajo premierju Janezu Janši. Erjavec sicer pričakuje, da bo odločitvam organov stranke sledila tudi poslanska skupina.

Na svetu stranke je za odločitev o izstopu iz koalicije od 42 glasovalo 37 članov, proti ni bil nihče, podporo Erjavcu za mandatarskega kandidata nove vlade, ki bi jo sestavili s KUL, pa je izreklo 40 članov, nihče ni bil proti.

Kot je pojasnil Erjavec, sta se današnjih sej in odločanja udeležila poslanca Franc Jurša in Jurij Lep, ki sta tudi podprla odločitev o izstopu iz koalicije in njega za mandatarskega kandidata. Erjavec je napovedal, da se bo s poslansko skupino sešel v petek. Ob tem je dodal, da je poslanec Branko Simonovič že napovedal, da bo podprl in spoštoval odločitve organov stranke, podobno pa Erjavec pričakuje tudi od poslanca Ivana Hršaka. Predsednik DeSUS tako pričakuje, da bo poslanska skupina ostala enotna in bo sledila vodstvu in organom stranke.

Izjema je poslanec Robert Polnar, glede katerega je izvršni odbor danes podprl pobudo, da se ga izključi iz stranke. To pristojnost in nalogo pa ima občinska organizacija Šentjur pri Celju, je pojasnil Erjavec, ki tako pričakuje, da Polnar že v petek ali v začetku prihodnjega tedna ne bo več član stranke, s tem pa pričakuje, da ne bo več član poslanske skupine.

Ministra iz vrst DeSUS po današnji odločitvi sveta stranke ne bosta odstopila, ampak se bo predsednik vlade Janez Janša odločil, kdaj ju bo razrešil, je navedel Erjavec. Kot je pojasnil, so se tako odločili zaradi kritičnih razmer, v katerih smo. Minister za zdravje Tomaž Gantar ima namreč po Erjavčevih besedah v tem trenutku pomembno vlogo in ne želimo, da bi kar odšel in "pustil predsednika vlade v negotovosti".

"Večkrat sem povedal, da kar se tiče koalicijske pogodbe, niti nimamo kakšnih večjih pripomb, problem pa so postopki, ki jih izvaja mimo koalicijske pogodbe, zlasti ko gre za ideološke teme, za posege v medije in druge podobne stvari."



Karl Erjavec,

predsednik DeSUS

Dodal je, da ne izstopajo iz koalicije zaradi epidemije ali zaradi dela ministrov, ampak zaradi politike, ki jo izvaja Janša. Kot je pojasnil, je bilo na današnji seji izvršnega odbora, na kateri so obravnavali vlogo DeSUS v koaliciji, veliko pripomb na delo v koaliciji, člane izvršnega odbora moti zlasti delovanje predsednika vlade. "Večkrat sem povedal, da kar se tiče koalicijske pogodbe, niti nimamo kakšnih večjih pripomb, problem pa so postopki, ki jih izvaja mimo koalicijske pogodbe, zlasti ko gre za ideološke teme, za posege v medije in druge podobne stvari," je dejal.

Ob tem je Erjavec omenil tudi dogajanje v policiji in "velik pritisk na vse pomembne družbenem podsisteme". "Mi ne želimo orbanizacije Slovenije, avtokratskega sistema, mi ne želimo, da se ljudje bojijo, da morajo za burek plačevati ne vem kakšne kazni. Tudi zunanjepolitično želimo, da se Slovenija vrne na tako imenovani francosko-nemški vlak in želimo, da smo v skupini jedrnih držav Evropske unije," je naštel predsednik DeSUS. Da lahko to dosežemo, po njegovem prepričanju potrebujemo drugo vlado.

Na vprašanje, kdaj pričakuje, da bo svojo odločitev glede morebitnega odhoda iz koalicije sprejela stranka SMC, je odgovoril, da je to stvar SMC. "Sedaj ni nobenega razloga več, da bi čakali na stranko DeSUS. Vi veste, da se obe stranki v tej vladi slabo počutita, morda se edino predsednik SMC dobro počuti v tej vladi," je dejal Erjavec, ki o prihodnosti ne želi špekulirati. "Zame je pomembno, da stranka DeSUS ni več soodgovorna za stanje v državi, zlasti ko govorimo o standardih demokratičnosti, zlasti ko govorimo o medijih STA in podobnih zadevah," je še poudaril.