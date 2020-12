Prepoved prodaje konfederacijske zastave

Newyorški guverner je podpisal zakon, ki prepoveduje prodajo zastave nekdanje separatistične konfederacije na javnih površinah

Newyorški guverner Andrew Cuomo je v torek podpisal zakon, ki prepoveduje prodajo zastave nekdanje separatistične konfederacije na javnih površinah in sejmih. Ob tem je izjavil, da se zaveda, da zakon najverjetneje ni v skladu s prvim amandmajem k ameriški ustavi, ki ščiti svobodo izražanja.

"Naša država se sooča z vztrajno in naraščajočo nestrpnostjo ter sovraštvom. Z omejitvijo razkazovanja in prodaje konfederacijske zastave, nacističnega kljukastega križa in drugih simbolov sovraštva bomo obvarovali Newyorčane pred grozljivimi učinki teh odurnih simbolov," je izjavil Cuomo.

Prvi amandma k ameriški ustavi sicer ščiti vsak govor, tudi sovražnega, čeprav le do določene meje, vendar pa zagotovo na javnih površinah. Newyorški zakon je dovolj ohlapen, da ga bodo zagovorniki svobode govora in desničarske skupine zlahka zrušile na sodiščih. Zakon prepoveduje prodajo simbolov sovraštva, kar opredeljuje tudi simbole bele nadvlade, neonacistične ideologije in bojno zastavo konfederacije.

Izjema so muzeji in knjižnice in uporaba simbolov za izobraževalne namene. Vrhovno sodišče ZDA je že leta 2008 sklenilo, da skupine, ki zagovarjajo sovraštvo, lahko uporabljajo javne površine za izražanje svojih mnenj.