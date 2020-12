Počivalšek vztraja, da ni čas za rušenje vlade, priznava pa, da ga nervirajo nekatere poteze SDS

"Res je, da nas nervirajo nekatere poteze glavne stranke koalicije, a kljub temu pri našem stališču prevlada dejstvo, da ni čas za rušenje, ampak za sodelovanje," je poudaril predsednik SMC

Zdravko Počivalšek

© Borut Krajnc

Predsednik SMC Zdravko Počivalšek podpira nadaljevanje izvajanja koalicijske pogodbe in obvladovanja krize. To bo zagovarjal na organih stranke in v pogovoru s poslansko skupino, je sporočil po današnji odločitvi sveta DeSUS za izstop iz koalicije. "Sedaj je čas za operativno in vsebinsko politiko, ne pa za rušenje in ideološki boj," je pozval.

Kot je dejal Počivalšek, sicer tudi gospodarski minister in podpredsednik vlade, je SMC v vlado vstopila zaradi izvajanja svojega programa. S tem vidikom sodelovanja so po njegovih besedah v stranki zelo zadovoljni.

Trenutna zdravstvena in ekonomska kriza, ki se je razvila v psihološko, po besedah Počivalška zahteva tudi skupen razmislek o spremembi same strategije zajezitve epidemije.

"Dovolj je bilo igric, še bolj organizirano moramo zagristi v delo, da rešimo zdravstveno situacijo in začnemo z gospodarskim okrevanjem," je pozval Počivalšek.

Po neuradnih informacijah pa je Počivalškova reakcija pričakovana, saj ima Koalicija ustavnega loka (KUL) do njega močne zadržke.

Svet stranke DeSUS je danes namreč izglasoval predlog za izstop iz vladne koalicije. Kot je pojasnil predsednik DeSUS Karl Erjavec, ki ga je svet stranke podprl za mandatarja, odločitev glede usode aktualnih ministrov iz vrst DeSUS prepuščajo premierju Janezu Janši. Tako so se tako odločili zaradi kritičnih razmer. Dodal je, da ne izstopajo iz koalicije zaradi epidemije ali zaradi dela ministrov, ampak zaradi politike, ki jo izvaja predsednik Janša.